27.8.2025 12:07 ・ Päivitetty: 27.8.2025 12:07
Ajan kuva: Kuluttajien luottamus talouteen laskussa, elinkeinoelämän nousussa
Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni entisestään elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -7,6, kun se oli heinäkuussa -6,4.
Kuluttajien asunnonostosuunnitelmat olivat elokuussa edelleen vähissä. Työttömyyden uhka koettiin melko suureksi.
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan elinkeinoelämän luottamusindikaattorit puolestaan vahvistuivat elokuussa selvästi. Nousua oli kaikilla toimialoilla vähittäiskauppaa lukuun ottamatta.
TILASTOKESKUKSEN mukaan kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta paranivat elokuussa hieman edelliskuuhun verrattuna, mutta olivat edelleen vaisut. Odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyivät ennallaan ja varovaisina.
Ajankohtaa pidettiin erittäin huonona kestotavaroiden hankinnalle, ja rahankäyttöaikeita oli melko niukasti. Suunnitelmat ostaa asunto jatkuivat vähäisinä, mutta lainanottoaikeet lisääntyivät.
Kuluttajien näkemykset Suomen talouskehityksestä heikkenivät. Odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä pysyivät pessimistisinä, ja työttömyyden uhka koettiin myös omalla kohdalla melko suureksi.
Kuluttajien näkemykset omasta rahatilanteestaan olivat sen sijaan verrattain valoisat ja arviot inflaatiosta aavistuksen laskussa.
TEOLLISUUDEN luottamusindikaattori nousi EK:n mukaan elokuussa saldolukuun -1, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -5. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan.
Rakentamisen luottamus elpyi, mutta oli vielä matalalla. Indikaattorin uusin saldoluku on -27, kun heinäkuun luku oli -37. Rakennusalan luottamus on edelleen selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa heikompaa.
Palveluiden luottamus koheni jonkin verran elokuussa, kun taas vähittäiskaupan luottamusindikaattori notkahti rahtusen alaspäin.
- EK:n elokuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on vähitellen elpymässä ja tuotannon kasvua odotetaan lähikuukausille. Rakentamisen tilanne on edelleen vaikea, mutta myös rakentamisen indikaattori kääntyi parempaan, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoi tiedotteessa.
