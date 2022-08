Akavalta viesti budjettiriiheen: Katse pitää siirtää jo seuraavien vuosien TKI-toimintaan

Hallituksen pitää varmistaa budjettiriihessä, että aiemmat päätökset tutkimus-, kehitys- ja investointisatsausten (TKI) kasvattamisesta neljään prosenttiin BKT:sta toimeenpannaan tällä hallituskaudella, työmarkkinakeskusjärjestö Akava korostaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Katse on suunnattava osaavan työvoiman riittävyyteen, jotta panostusten tuottamat innovaatiot saadaan otettua käyttöön”, korkeakoulutettujen järjestö toteaa tiedotteessa.

Hallitus päättää elokuun lopussa kautensa viimeisestä eli vuoden 2023 budjetista.

Pääekonomisti Pasi Sorjosen mukaan Akavassa ollaan tyytyväisiä lausunnolla olleen T&K-rahoituslain etenemiseen.

”Se muuttaa TKI-rahoituksen lakisääteiseksi menoksi, mikä tuo pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta rahoitukseen. Neljän prosentin tutkimus- ja kehityspanostusten tavoitteesta voidaan poiketa vain muuttamalla lakia”, hän muistuttaa tiedotteessa.

Sorjonen huomauttaa, että pitkäjänteistä tutkimusta ja kehittämistä on ollut hankala rakentaa esimerkiksi yrityksissä ja korkeakouluissa, kun julkinen rahoitus on osin muodostunut lisätalousarvioihin sisällytetyistä kertapäätöksistä.

”Saamme rahoituslain avulla näkymän vuoteen 2030 asti.”

TKI-VEROKANNUSTIN ON parhaillaan lausuntokierroksella. Sorjonen arvioi, että se tuo suunnitelmallisuutta TKI-kenttään, kun yritys voi vähentää tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksia verotuksessa eikä sen tarvitse odottaa mahdollista tukipäätöstä.

”On tärkeää, että verokannustimesta tulee sellainen, että se kannustaa erityisesti pk-yrityksiä lisäämään TKI-toimintaansa.”

Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä pitää onnistuneina tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavia toimina esimerkiksi Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa ja Business Finlandin veturihankkeita.

”Näissä kumppanuusohjelmissa julkinen raha on ollut vipuvarsi, jolla on kerrytetty yksityistä rahaa TKI-toimintaan satojen miljoonien arvosta. Niiden viimeiset haut ovat alkamassa ja TKI-yhteisö jää odottamaan jatkoa. Näissä julkinen rahoitus on tukenut yksityisen panostuksen saamista merkittävästi.”

Rekilä muistuttaa, että TKI:stä syntyy tuottavuuskasvua vain, jos innovaatiot leviävät laajalle ja ne otetaan käyttöön.

”Siksi pitää kiinnittää huomiota siihen, että TKI-toimintaan on saatavilla riittävästi osaavaa työvoimaa. Tämä heijastuu myös vihreään siirtymään. Kun esimerkiksi teknologiat ympärillämme vaihtuvat kivihiilivoimaloista hukkalämpöratkaisuihin, työntekijöiden osaamista pitää päivittää.”