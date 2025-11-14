Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.11.2025 11:04 ・ Päivitetty: 14.11.2025 11:04

Akavan Erityisalat: Viestinnän keskittäminen ajettiin läpi salaillen, sanellen ja kuulematta henkilöstöä

DEMOKRAATTI/MIKKO HUOTARI
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 7, marraskuuta kaikkien ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle.

Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viesti ry sanovat, että Petteri Orpon (kok.) hallituksessa härkäpäisesti läpi ajettu ministeriöiden viestinnän keskittämispäätös on kuormittanut henkilöstöä monin tavoin. Järjestöt ovat huolissaan myös päätöksen vaikutuksista kansalaisten tiedonsaantiin ja demokratiaan.

Demokraatti

Demokraatti

– Nyt viimeistään on aika kuunnella aidosti uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, jotta keskittämisen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua, kannanotossa sanotaan.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Päätös tehtiin viikko sitten perjantaina.

Liitot ovat päätökseen hyvin pettyneitä ja katsovat viestinnän keskittämisen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.

– Prosessina viestinnän keskittämisen valmistelu saa huonon arvosanan. Valmistelua verhosi aluksi salailu, ja uudistuksen perustelut ovat edelleen hatarat, sanoo valtiosektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Erika Mattsson Akavan Erityisaloista tiedotteessa.

– Tietojemme mukaan prosessissa ei ole kuultu aidosti henkilöstöä eikä edes uudistuksen valmistelijoita, vaan kysymykset ja tarjotut vaihtoehdot on pikemminkin torjuttu. Sanelun sijaan peräänkuulutamme aitoa yhteistoimintaa, Mattsson sanoo.

– Myös jäseniämme edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon pääluottamusmies on arvioinut, että valmistelutyö on tehty liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti.

Lisää aiheesta

STT: Valtioneuvosto salailee viestintäuudistuksensa saamaa sisäistä kritiikkiä

MATTSONIN mukaan on myös poukkoilevaa työnantajapolitiikkaa, että muutoksella tavoiteltujen säästöjen mittaluokka kiristyi viime metreillä. Tämä heittää varjon lupauksille siitä, ettei irtisanomisia tule.

– Muutoksen keskiössä työtään tekeville kuormittavinta on epävarmuus omien tehtävien jatkumisesta ja työn luonteesta jatkossa.

Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo korostaa, että keskeistä jatkossakin olisi säilyttää viestintävalta ministeriöissä.

– Johtaminen on viestintää, ja ministeriöiden strateginen johtaminen edellyttää kunnon viestinnän resursseja. Viestinnän johtaminen puolestaan kuuluu viestinnän ammattilaisille. Se ei onnistu ammattimaisesti, jos sitä yrittää hoitaa muun työn ohessa. Hallintolaki velvoittaa virkamiehiä kommunikoimaan, ei vain hallinnoimaan.

– Hyvät viestinnän resurssit ministeriöissä ovat myös keskeinen osa kriisiviestintää, Repo muistuttaa tiedotteessa.

REPO on huolissaan päättäjien tämänhetkisestä asenteesta koko valtionhallinnon viestintään. Mediassa on ruodittu pääministeri Orpon toiveita siitä, että hallituksen päätöksistä viestittäisiin positiivisemmin.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusosta on liikkunut väitteitä, joiden mukaan hän on kehottanut rivivirkamiehiä olemaan antamatta haastatteluita.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

18.9.2025 05:53

STT: Valtioneuvosto salailee viestintäuudistuksensa saamaa sisäistä kritiikkiä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Politiikka
14.11.2025
Katariina Souri perusti oman puolueen – idolina Miina Sillanpää
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
13.11.2025
Evp-upseeri: Ruplat eivät haise – itäbisnes kelpaa suomalaisille yhä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.11.2025
Arvio: Pahinta Maarit Tastulan kirjassa on sama tekoempaattinen ja iholle käyvä esitystapa kuin televisiossa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU