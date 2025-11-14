Akavan Erityisalat: Viestinnän keskittäminen ajettiin läpi salaillen, sanellen ja kuulematta henkilöstöä

Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viesti ry sanovat, että Petteri Orpon (kok.) hallituksessa härkäpäisesti läpi ajettu ministeriöiden viestinnän keskittämispäätös on kuormittanut henkilöstöä monin tavoin. Järjestöt ovat huolissaan myös päätöksen vaikutuksista kansalaisten tiedonsaantiin ja demokratiaan. Demokraatti Demokraatti

– Nyt viimeistään on aika kuunnella aidosti uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, jotta keskittämisen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua, kannanotossa sanotaan.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Päätös tehtiin viikko sitten perjantaina.

Liitot ovat päätökseen hyvin pettyneitä ja katsovat viestinnän keskittämisen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.

– Prosessina viestinnän keskittämisen valmistelu saa huonon arvosanan. Valmistelua verhosi aluksi salailu, ja uudistuksen perustelut ovat edelleen hatarat, sanoo valtiosektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Erika Mattsson Akavan Erityisaloista tiedotteessa.

– Tietojemme mukaan prosessissa ei ole kuultu aidosti henkilöstöä eikä edes uudistuksen valmistelijoita, vaan kysymykset ja tarjotut vaihtoehdot on pikemminkin torjuttu. Sanelun sijaan peräänkuulutamme aitoa yhteistoimintaa, Mattsson sanoo.

– Myös jäseniämme edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon pääluottamusmies on arvioinut, että valmistelutyö on tehty liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti. Lisää aiheesta STT: Valtioneuvosto salailee viestintäuudistuksensa saamaa sisäistä kritiikkiä

MATTSONIN mukaan on myös poukkoilevaa työnantajapolitiikkaa, että muutoksella tavoiteltujen säästöjen mittaluokka kiristyi viime metreillä. Tämä heittää varjon lupauksille siitä, ettei irtisanomisia tule.

– Muutoksen keskiössä työtään tekeville kuormittavinta on epävarmuus omien tehtävien jatkumisesta ja työn luonteesta jatkossa.

Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo korostaa, että keskeistä jatkossakin olisi säilyttää viestintävalta ministeriöissä.

– Johtaminen on viestintää, ja ministeriöiden strateginen johtaminen edellyttää kunnon viestinnän resursseja. Viestinnän johtaminen puolestaan kuuluu viestinnän ammattilaisille. Se ei onnistu ammattimaisesti, jos sitä yrittää hoitaa muun työn ohessa. Hallintolaki velvoittaa virkamiehiä kommunikoimaan, ei vain hallinnoimaan.

– Hyvät viestinnän resurssit ministeriöissä ovat myös keskeinen osa kriisiviestintää, Repo muistuttaa tiedotteessa.

REPO on huolissaan päättäjien tämänhetkisestä asenteesta koko valtionhallinnon viestintään. Mediassa on ruodittu pääministeri Orpon toiveita siitä, että hallituksen päätöksistä viestittäisiin positiivisemmin.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusosta on liikkunut väitteitä, joiden mukaan hän on kehottanut rivivirkamiehiä olemaan antamatta haastatteluita.