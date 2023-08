Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on kansainvälisten kriitikoiden mielestä vuoden paras elokuva

Kansainvälinen elokuvakriitikkojen järjestö Fipresci on valinnut Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet vuoden 2023 parhaaksi elokuvaksi. Vuodesta 1999 asti jaetusta tunnustuksesta äänesti tänä vuonna yhteensä 669 elokuvakriitikkoa ympäri maailman. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kuolleiden lehtien kanssa Fipresci Grand Prix’n finaaliin pääsivät brittiläis-irlantilaisen Martin McDonagh’n The Banshees of Inisherin ja yhdysvaltalaisen Todd Fieldin Tár. Ehdolla olivat kaikki 1.7.2022 jälkeen ensi-iltansa saaneet elokuvat kautta maailman.

Kuolleet lehdet on jo kolmas Aki Kaurismäen elokuva, joka voittaa Fipresci Grand Prix’n. Aikaisemmin palkinto on myönnetty hänen elokuvilleen Mies vailla menneisyyttä (2002) ja Toivon tuolla puolen (2017). Tunnustuksen 24-vuotisen historian aikana sen ovat voittaneet myös muun muassa Pedro Almodóvarin, Paul Thomas Andersonin, Jean-Luc Godardin, Michael Haneken ja Chloé Zhaon elokuvat.

Arvostettu Fipresci Grand Prix jaetaan Kaurismäen elokuvalle San Sebastiánin elokuvajuhlien avajaisgaalassa 22. syyskuuta. Elokuva nähdään myös San Sebastiánin elokuvajuhlien ohjelmistossa.