Politiikka

11.2.2026 14:35 ・ Päivitetty: 11.2.2026 14:35

Aki Lindén: Juuri tästä varoitimme – ”Järjettömiä päätöksiä”

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää THL:n tilastojen suuntaa erittäin huolestuttavana, mutta ei yllättävänä.

Joulukuussa 2024 kahdessa viikossa terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi 68 prosenttia asiakkaista. Viime vuoden joulukuussa vastaavassa ajassa hoitoon pääsi enää 59 prosenttia.

Tiedot ilmenevät THL:n rekistereistä, uutisoi tänään Uutissuomalainen.

Taustalla vaikuttaa hallituksen hoitotakuun höllennys. Yli 23-vuotiaiden perusterveyden hoitotakuuta väljennettiin kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen viime vuoden alussa.

– Juuri näistä seurauksista me hallitusta lukemattomia kertoja varoitimme. Hallitus toteutti satojen miljoonien leikkaukset julkisiin terveyskeskuksin hoitotakuun romuttamisen turvin. Viimeistään nämä THL:n luvut osoittavat, kuinka järjettömiä nämä hallituksen päätökset ovat olleet, Lindén sanoo tiedotteessaan.

Lindén muistuttaa, että hoitoon pääsyn hidastuminen aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä, on sillä myös oma taloudellinen hintalappunsa.

– Ihmisten vaivat vain pahenevat hoitojonoissa, ja siksi hallituksen tulisi reagoida THL:n tilastotietoon, mikäli se välittää suomalaisten terveydestä.

