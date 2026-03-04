Näkkäläjärvi haluaa uudelle kaudelle: Mielelläni jatkaisin puoluesihteerinä

Toukokuussa SDP:n puoluekokous päättää, jatkaako Mikkel Näkkäläjärvi demarien puoluesihteerinä. Toistaiseksi vastaehdokkaita ei ole tiedossa – ja hän itse haluaa viedä puolueen eduskuntavaaleihin. Mikko Huotari

Näkkäläjärvi on toiminut puoluesihteerinä vuoden 2023 puoluekokouksesta lähtien, tai kuten hän itse sanoo ”reilut 900 päivää”. Tähän kahteen ja puoleen vuoteen on mahtunut sekä vastoinkäymisiä että onnistumisia.

Vuoden 2024 presidentinvaaleihin lähdettiin lyhyellä valmisteluajalla ja haastavasta asetelmasta, vaikka Jutta Urpilaisen ehdokkuutta hän piti erittäin vahvana. Tulos jäi pettymykseksi.

– Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston asemat olivat ehtineet jo niin vankoiksi, että haastaminen oli vaikeaa, vaikka SDP:n ehdokas oli hyvä, Näkkäläjärvi sanoo.

Heti perään tulivat eurovaalit. Näkkäläjärven mukaan SDP onnistui käymään kampanjaa teemoilla, jotka ovat sittemmin nousseet Euroopan politiikan ytimeen: perinteisen oikeiston liittoutuminen laitaoikeiston kanssa ja sen seuraukset työelämälle, ympäristölle ja oikeusvaltiolle.

Silti myös eurovaalien tulos jäi odotuksista.

– Kaksi meppiä saatiin, Maria Guzenina ja Eero Heinäluoma. Hyvä tulos sekin, mutta kyllä parempaa odotettiin niistä vaaleista. Kyllä täytyy sanoa, että se ensimmäinen vuosi puoluesihteerinä tässä mielessä oli aika haastava, Näkkäläjärvi sanoo.

– Tuon kesän jälkeen tapahtui sisuuntuminen koko porukalla, ja sitten lähdettiin kunta- ja aluevaaleja kohti, jotka olivat huhtikuussa 2025.

Hän nostaa ratkaisevaksi ehdokashankinnan: vaikka ehdokasmäärät laskivat valtakunnallisesti, SDP onnistui hänen kuvauksensa mukaan ”uimaan vastavirtaan” ja pitämään listat kilpailukykyisinä.

Samalla kampanjasta rakennettiin selkeä: slogan ”Kaiken voi tehdä reilummin”, hyvä vaaliohjelma ja konkreettiset kärjet – kahden viikon hoitotakuu sekä ryhmäkokojen pienentäminen.

– Oleellisessa roolissa oli myös hyvä kampanjatyö koko maassa. Lopputuloksena oli yli 20 vuoden paras kuntavaalitulos ja kuntavaalivoitto sekä aluevaaleissa ensimmäinen voitto.

Viime vuosi oli jäsenmäärän kehityksessä paras 45 vuoteen.

PUOLUEEN kannatus on mielipidemittauksissa vakiintunut noin 25 prosenttiin jo lähes vuoden ajaksi.

Näkkäläjärven tulkinnan mukaan taustalla on äänestäjien kokemus Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikan epäoikeudenmukaisuudesta ja se, että SDP on onnistunut nousemaan selkeäksi päävaihtoehdoksi hallitukselle.

– SDP on hoitanut vakaasti turvallisuutta ja taloutta koskevia asioita, mutta on myös esittänyt reilumpia vaihtoehtoja tavallisten ihmisten elämän perusasioihin, Näkkäläjärvi sanoo.

– Ydinkysymyksiä ovat olleet esimerkiksi, että jokaisen ihmisen pitää voida tulla omalla työllään tulee toimeen, hoitoon pitää päästä kun hoitoa tarvitsee, koulujen on oltava lapsillemme ja nuorillemme hyviä paikkoja oppia, työelämää pitää kehittää ja arjen on oltava turvallista. Tavalliset ihmiset ymmärtävät kyllä, että julkista taloutta on vahvistettava, kunhan se tehdään oikeudenmukaisella tavalla ja siten, että ihmisten elämän perusasioista pidetään huolta.

JÄSENIÄKIN tulee toimintaan lisää: viime vuosi oli hänen mukaansa SDP:lle jäsenmääräkehityksessä paras 45 vuoteen.

– Se osoittaa, että on myös halua tulla mukaan vaikuttamaan ja tekemään itse asioita. Historiallisen hienossa jäsenmääräkehityksessä on taustalla tietenkin myös jäsenhankinnan eteen tehty kova työ koko maassa, Näkkäläjärvi sanoo.

Vastaavanlainen kehitys on nähty viimeksi vuonna 1980. Näkkäläjärvi pitää hyvänä asiana, että ihmiset ovat aktivoituneet poliittisesti. Tämä näkyy hänen mukaansa siinä, että myös monissa muissa puolueissa jäsenkehitys on vahvistunut.

Puoluekokouskauden onnistumisena hän mainitsee myös ohjelmatyön, jota on uudistettu. Puolueen linjaa suunnittelevaan työryhmätyöskentelyyn osallistuu noin 650 vapaaehtoista.

– Juuri nyt käsitellään sen työn pohjalta uudistettavaa poliittista ohjelmaa. Ohjelmatyössä mukana oleva kenttäväki on todella tärkeässä roolissa SDP:n linjan ja Suomen suunnan rakentamisessa.

Positiivisten asioiden listaan Näkkäläjärvi lisää puolueen kansainvälisen toiminnan. Hänen mukaansa yhteistyö on ollut tiivistä pohjoismaiden sisarpuolueiden, erityisesti ruotsalaisten kanssa.

– Ruotsin sosialidemokraatit olivat juuri viime viikolla Suomessa kanssamme keskustelemassa Itämeren alueen turvallisuudesta puheenjohtaja Magdalena Anderssonin ja puoluesihteeri Tobias Baudinin johdolla. Luonnollisesti keskusteluissa käytiin läpi myös Ruotsin syksyllä 2026 ja Suomen keväällä 2027 pidettäviä eduskuntavaaleja ja ajatuksiamme niihin valmistautumisesta.

PUOLUESIHTEERIN homma ei kuulemma ole ”SDP:n toimitusjohtajuutta”. Tällaisella luonnehdinnalla tehtävää usein kuvataan, mutta Näkkäläjärven mukaan eri puolueissa rooli on erilainen.

”Mielelläni jatkaisin tehtävässä, jos tähän työhön on tukea.”

Hänen tehtäviinsä on kuulunut puolueorganisaation johtaminen, vaaleihin valmistautuminen ja kampanjoiden vetäminen – mutta myös ”elävän kansanliikkeen” vahvistaminen: ihmiset tulevat mukaan keskustelemaan politiikasta ja rakentamaan puolueen yhteistä linjaa.

– Ei se ole kenenkään yksittäisen ihmisen kunnia tai onnistuminen, vaan kyllä tämä on ollut koko porukan onnistuminen, Näkkäläjärvi sanoo.

Mitä hän tekisi jatkossa toisin? Yhden opetuksen Näkkäläjärvi on saanut: valmistelut on aina aloitettava ajoissa.

Kunta- ja aluevaalien slogan kuului: ”Kaiken voi tehdä reilummin”. Vaalien jälkeen puoluetoimiston työntekijäpäivillä Näkkäläjärvi kiteytti itseironisesti:

”Seuraavien vaalikampanjoiden suunnitteluun slogan voisi olla se, että kaiken voi tehdä aiemmin.”

Mitä aiemmin kampanja rakennetaan, sitä enemmän jää aikaa viestien hiomiseen, ehdokashankintaan ja kentän sitouttamiseen.

Aikainen valmistelu tuo myös liikkumavaraa, jos poliittinen tilanne muuttuu nopeasti.

Tulevia eduskuntavaaleja hän pitää ratkaisevina Suomen suunnan kannalta.

– Kyllä nämä ovat tosi tärkeät.

Sekä puolueen, että kaikkien ehdokkaiden on oltava ajoissa rakentamassa vaalikampanjoita ja tekemässä vaalityötä.

– Kannustan kaikkia ehdokkaaksi asetettavia aloittamaan hyvissä ajoin tukijoukkojen keräämisen ja kampanjan rakentamisen. Kilpailijapuolueet eivät ole luovuttaneet kisaa, vaikka SDP:n etumatka onkin vankka. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu.

JOUKKUEHENKEÄ korostava Näkkäläjärvi pohtii pyynnöstä omaa paikkaansa pelikentällä.

– Olen lapsesta asti pelannut jääkiekkoa. Pelasin lapsuuteni ja nuoruuteni Euroopan unionin pohjoisimmassa seurassa Tunturi-Kiekossa. Linja-autolla matkustettiin pelireissuilla pitkin laajaa Lappia, Näkkäläjärvi muistelee.

– Varmaan eniten tuli pelattua puolustajan tehtävissä, mutta hyvin erilaisissa rooleissa olen tottunut toimimaan. Tärkeintä on se, että yrittää pelata joukkueelle ja että on valmis laittamaan itsensä likoon niin kaukalossa kuin täällä politiikan parissa.

Runsasta 900 päivää ja mahdollista tulevaisuuttaan nykyisessä pestissään Näkkäläjärvi kuvailee seuraavasti:

– Puoluesihteerin tehtävässä toimiminen on minulle kunnia-asia. Tässä työssä on parasta, kun saa tehdä töitä SDP:n tavoitteiden eteen ihmisten kanssa eri puolilla Suomea. Seuraavat eduskuntavaalit ovat Suomelle, suomalaisille ja SDP:lle todella tärkeät. Puoluesihteerin työ on ollut erittäin motivoivaa ja mielelläni jatkaisin tehtävässä, jos tähän työhön on tukea.