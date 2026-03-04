Aki Lindén: ”Näillä päätöksillä hoitojonot eivät lyhene, vaan pitenevät”

SDP:n kansanedustajan Aki Lindénin mukaan pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalveluista ei vastaa siihen, mikä suomalaisia arjessa huolettaa. Muutkin demariedustajat ihmettelivät, missä todellisuudessa pääministeri elää. Demokraatti Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näitä kysymyksiä ovat, pääseekö lääkäriin, saako hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, saako ikäihminen hoivapaikan ja hoituuko hammassärky ajoissa.

Eduskunnassa keskustellaan jälleen tänään sosiaali- ja terveyspalveluista.

– 800 haurasta ikäihmistä jonottaa laittoman kauan hoivapaikkaa. Moniin terveyskeskuksiin on viikkojen, jopa kuukausien jonot. Hammashoitoon pääsy takkuaa. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa on vakavia puutteita. Tämä on ihmisten arkea, Lindén sanoo tiedotteessaan.

Lääkäritaustainen Lindén nostaa esiin, kuinka hallitus kehuu laittaneensa miljardeja hyvinvointialueille, mutta samaan aikaan alueet irtisanovat henkilöstöä.

– Se ei tapahdu sattumalta. Rahoitusta on leikattu yli miljardilla eurolla: 615 miljoonaa tehtävämuutoksista, 208 miljoonaa uusia leikkauksia valmistelussa ja 390 miljoonan leikkaukset lausunnolla. Näillä päätöksillä hoitojonot eivät lyhene, vaan pitenevät.

SDP vaatiikin tiukan hoitotakuun palauttamista, rahoituksen turvaamista ja omalääkäri- ja omahoitajamallia.

– Omalääkäri- ja omahoitajamalli on vietävä koko maahan, jotta ihmisellä on tuttu ammattilainen ja hoitoon pääsee nopeasti ja ajoissa. Ihmiset tarvitsevat lääkäriaikoja, hoivapaikan vanhemmalleen ja apua silloin kun hätä on. Rahat tähän ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla, Lindén sanoo.

Lindén vaatii, että 50 miljoonan euron leikkaus vanhusten hoivasta on peruttava.

– Korkea ikä ei saa olla rangaistus, vaan kunnia-asia. Soterahoituksen ongelmat on korjattava, ja meillä on siihen kustannustehokas malli. Ensimmäinen askel on torjua lausunnolla oleva 390 miljoonan euron leikkaus.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kokee, että suomalaisten tämänhetkinen heikko luottamus sosiaali- ja terveyspalveluita kohtaan ei vastaa palveluiden todellista tilannetta.

Orpo sanoo, että suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveyspalveluihin ei ole palautunut koronakriisiä edeltävälle tasolle, vaikka samaan aikaan selvitykset ovat kertoneet ihmisten olevan tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

- Ongelma ei siis ole yleisesti sote-palveluiden laadussa, vaan ihmisten mielikuvassa niiden tilasta, Orpo sanoi keskiviikkona täysitunnossa antamassaan ilmoituksessa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Orpon mukaan hallitus on onnistunut tavoitteidensa mukaisesti vakauttamaan hyvinvointialueiden tilanteen. Tästä hän antaa esimerkiksi muun muassa hyvinvointialueiden alijäämien kääntymiset ylijäämiksi.

SDP:n kansanedustaja Paula Werning kommentoi puheenvuorossaan, että ”pääministeri elää ilmeisesti tässäkin asiassa aivan eri todellisuudessa kuin suomalaiset”.

– Todellisuutta on se, että lapsi ei pääse terapiaan, vanhus ei saa kipeästi tarvitsemaansa hoitoa eikä hoitaja jaksa enää yhtään ylimääräistä vuoroa kaoottisessa työtilanteessa. Ja hallitus juhlii ylijäämää, joka on saatu aikaan palveluja karsimalla ja lakkauttamalla, hoitohenkilöstöä irtisanomalla ja hyvinvointialueiden toimintamahdollisuuksien alasajolla.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ihmetteli, millä perusteella Orpo sanoi hoitojonojen helpottaneen.

– THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tuoreimmassa tilastossa todetaan, että lääkärille pääsy on vain hidastunut, mikä on kytköksissä hoitotakuun romuttamiseen. Suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut tämän hallituksen aikana.

ORPO kertoi keskiviikkona lähettävänsä kaikille eduskuntaryhmille pyynnön nimetä kaksi edustajaa parlamentaariseen työryhmään sotejärjestelmän jatkokehittämiseksi ensi vaalikaudelle. Orpo on kertonut parlamentaarisen työryhmän perustamisesta jo aiemmin.

Parlamentaarisen työn pohjana on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön alan asiantuntijoilta tilaama hyvinvointialueuudistuksen väliarviointi. Raportissa ehdotettiin nykyisen 21 hyvinvointialueen vähentämistä 6-11 hyvinvointialueeseen.

Juttua ja ingressiä päivitetty klo 15.54: lisätty Paula Werningin ja Tytti Tuppuraisen kommentit.