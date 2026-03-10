Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.3.2026 08:05 ・ Päivitetty: 10.3.2026 08:05

AKT: Hallituksen esitys ”iso askel oikeaan suuntaan”

Roope Permanto/Demokraatti

Hallituksen esitys liikenteen palveluista annettuun lakiin sisältää tervetulleita uudistuksia kabotaasin valvontaan, ilmoittaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT.

Demokraatti

Demokraatti

Liitto kertoo tiedotteessaan, että tavara- ja linja-autoliikenteeseen esitetään aikarajoja kabotaasin kestolle. Tieliikenteen kabotaasirikkomus ja kuljettajatodistuksen hankinnan laiminlyönti on lisäksi tarkoitus sanktioida hallinnollisella maksuseuraamuksella.

Kabotaasi tarkoittaa maan sisäistä kuljetusta kulkuneuvolla, joka on rekisteröity toiseen maahan.

– AKT on jo pitkään toivonut mahdollisuutta puuttua laittomaan kabotaasiin. Nyt esitetty uudistus on iso askel oikeaan suuntaan. 5 000 euron seuraamusmaksu kabotaasirikkomuksesta ja 3 000 euron maksu kuljettajatodistuksen hankkimisen laiminlyönnistä toimivat tehokkaana ennaltaehkäisijänä, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko tiedotteessa.

Sen sijaan ajokorttilain uudistus, joka mahdollistaisi entistä painavampien autojen kuljettamisen B-luokan kortilla sen sijaan sisältää AKT:n mukaan riskejä.

