AKT: Kahden viikon lakko sulkee satamien tavaraliikenteen

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n ahtaajat ja osa muita satamiin liittyviä työntekijäryhmiä on mukana ensi maanantaina alkavassa kaksi viikkoa kestävässä poliittisessa lakossa.

AKT:n mukaan lakko tulee sulkemaan satamien tavaraliikenteen, henkilöliikenne toimii normaalisti. AKT:n mukaan lakkoon päädyttiin, koska hallitus ei suostu kuulemaan työntekijöitä.

– Pahoittelemme lakoista aiheutunutta vaivaa ja harmia. Kuitenkin tämä on hyvin pientä suhteessa siihen, mitä on tulossa hallituksen puolelta. AKT tuntee vastuunsa vahvana suomalaisena työntekijäjärjestönä, ja siksi käyttää voimaansa vastustaakseen hallituksen politiikkaa, jonka tarkoituksena on heikentää laajasti sekä nykyisten että kaikkien tulevien sukupolvien oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

AKT kertoo työtaistelun syyksi Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset. Työtaistelulla puolustetaan jokaisen työntekijän työelämäoikeuksia. Työtaistelua ei kohdenneta työnantajaan tai voimassa olevaan työehtosopimukseen.

– Kiitämme kansalaisten tuesta. Nyt sitä todellakin tarvitaan. Ratkaisun avaimet ovat pääministeri Petteri Orpolla (kok.), Kokko sanoo.

AKT kertaa, että hallitusohjelmalla rajoitetaan esimerkiksi oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin. Tukilakoissa olennaista on vahvojen alojen mahdollisuus tukea muita heikompia aloja, liitto huomauttaa. Poliittiset lakot ovat osa demokratiaa.

Paikallisen sopimisen laajentaminen hallitusohjelmassa ehdotetulla tavalla uhkaa AKT:n mukaan työehtosopimusten yleissitovuutta ja luottamusmiehen asemaa. Todennäköinen lopputulos on halpatyön kasvu Suomessa, AKT arvioi.

AKT:N ilmoittama työtaistelu koskee Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa. Työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00 ja koskee vetomestarinkuljettajia, liikenteenohjaajia ja rekkaselvittäjiä.

Toiseksi työtaistelu koskee AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealalla Neste Oyj:n varastojen operaattoreita. Työnseisauksen aikana ei tehdä maanantaista 11.3.2024 klo 06.00 maanantaihin 25.3.2024 klo 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.

Kolmanneksi työtaistelu koskee ahtausalan työtehtäviä alihankintatöineen AKT:n ilmoittamissa yrityksissä. Ahtausalalla työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00.

Työtaistelun ulkopuolelle on AKT:n mukaan rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Myös huoltovarmuus turvataan.

Lakon piirissä olevat yritykset on listattu AKT:n nettisivuilla.