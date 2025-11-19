AKT:n Kokko: Ostovoimakuoppaa saatiin kurottua umpeen tes-neuvotteluissa

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo, että palkansaajien ostovoimaa on saatu parannettua onnistuneilla työehtosopimusneuvotteluilla. Hän ei näe syytä sopimusten aikaiselle irtisanomiselle. Demokraatti Demokraatti

Palkansaajien ostovoima on kasvanut tänä vuonna jo toista vuotta peräkkäin, Kokko sanoi puheessaan AKT:n valtuustolle. Hän muistutti edellisen tes-kierroksen lähtökohdista, jossa palkansaajien ostovoima oli romahtanut.

– Lähdimme vuosi sitten työehtosopimuskierrokseen sillä tavoitteella, että vuosina 2022 ja 2023 syntynyt ostovoimakuoppa saadaan kurottua umpeen. Tavoite ei ollut helppo, eikä tukea ainakaan valtiovallan taholta tullut, Kokko sanoi tiedotteen mukaan puheessaan.

Kokko muistutti, että palkansaajien ostovoiman odotetaan palautuvan vuoden 2020 tasolle ensi vuoden aikana. Kokon mukaan keskeisinä syinä ovat olleet työehtosopimuksilla sovitut palkankorotukset ja inflaation hidastuminen.

– Olemme siis saavuttamassa työehtosopimuskierroksen tavoitteemme ostovoimakuopan kuromisesta kiinni – joistain epäilyistäkin huolimatta. Olennaista on ymmärtää, että palkankorotukset ja työehdot eivät tipu taivaasta. Ne tulevat ammattiliittojen neuvottelujen ansiosta, ja ovat nyt sekä jatkossa kovan työn takana, Kokko sanoo.

Neuvotteluasetelma ei välttämättä suosi työntekijäosapuolta.

KOKON mukaan AKT:lla ei ole tämänhetkisessä tilanteessa kiirettä uusiin tes-neuvotteluihin. Kokko sanoo, ettei näköpiirissä ole nyt syitä, jonka vuoksi liiton kannattaisi käyttää kahden vuoden jälkeistä irtisanomisoptiota ja irtisanoa sopimuksia päättymään jo talvella 2027.

– Suomessa ei nykyhallituksen jäljiltä talous edelleenkään kasva ja työllisyystilanne on rehellisesti sanottuna heikko. Näin neuvotteluasetelma ei välttämättä suosi työntekijäosapuolta.

Kokko huomauttaa, että kysymys seuraavasta kierroksesta muuttuu ajankohtaiseksi ensi vuonna, kun teknologiateollisuuden sopimuksen irtisanomismahdollisuus tulee eteen syyskuun lopussa.

– Mikäli teknologiateollisuuden sopimus irtisanotaan, on mahdollista, että muut työnantajat seuraavat perässä. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että neuvottelukierros käytäisiin juuri eduskuntavaalien alla ja miten se vaikuttaisi neuvotteluihin, on riski molemmille osapuolille, Kokko sanoo.