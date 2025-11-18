Taas uusi käänne Kela-kohussa: valtuusto kokoontuu uudelleen jo marraskuun lopulla

Kelan valtuutetut kävivät tänään kokouksessaan lyhyen keskustelun Kelan uusista lähityön linjauksista ja pääjohtaja Lasse Lehtosesta. Rane Aunimo Demokraatti

Valtuutetut päättivät järjestää aiheesta erillisen kokouksen marraskuun lopussa ja kuulla siinä myös pääjohtajaa.

Kansanedustajista koostuva Kelan valtuusto oli tänään koolla aikataulun mukaisesti. Samainen valtuusto valitsi Lehtosen viime keväänä laitoksen johtoon. Valtuusto kokoontuu noin kerran kuussa.

Lehtosen kommentointi on herättänyt närää kelalaisten parissa viime aikoina muun muassa etätyölinjauksia koskien.

Kelan hallitus oli koolla jo viime viikolla ja tuolloin mediassa puhuttiin ”kriisikokouksesta”. Lehtosen kerrottiin pyytäneen anteeksi sanavalintojaan Kelan henkilöstöstä.

Lehtonen oli sanonut julkisuudessa muun muassa, ettei Kelalla nykyisessä työvoimatilanteessa ole tarvetta pitää ”ihan viimeisen päälle” kiinni työntekijöistään.

– Arvostamme kelalaisten työtä ja sitoutumista suuresti. Pääjohtaja on pyytänyt kelalaisilta anteeksi lausuntojaan, ja tämä on tärkeä askel eteenpäin, sanoo valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen tiedotteessa.

Valtuutetut päättivät, että aiheeseen palataan erillisessä kokouksessa 27.11. Kokous on siis jo ensi viikolla.

Suomen Tietotoimiston mukaan tapaamiseen kutsutaan kuultavaksi myös pääjohtaja Lehtonen.

- Valtuutetut pääsevät nyt keskustelemaan suoraan. Tämä on oma tilannekatsaus ilman välikäsiä valtuutetuille, kun Lehtonen ei tänään ollut kokouksessa paikalla, kertoi Nieminen (ps.) STT:lle.