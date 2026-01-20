Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

20.1.2026 14:56 ・ Päivitetty: 20.1.2026 14:56

Al-Holin pakolaisleiriä ei vartioi kukaan – Leirillä on yhä suomalaislapsia

AFP / LEHTIKUVA
Suurin osa leirin nykyisistä asukkaista siirrettiin al-Holiin, kun Isis-jihadistijärjestö kukistettiin maaliskuussa 2019.

Syyrian kurdijoukot ovat jättäneet al-Holin leirin vartioimisen ja vetäytyneet lähikaupunkeihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomella on tieto asiasta ja Suomi on ollut yhteydessä eri osapuoliin asiassa, vahvistaa ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

Hänen mukaansa leirillä on yhä kymmenkunta suomalaista, joista valtaosa on lapsia. Suomen tavoitteena on tähän mennessä ollut se, että lapset saataisiin kotiutettua Suomeen.

Syyrian kurditaistelijoiden mukaan heidän oli pakko jättää leiri. Koillis-Syyriassa on viime aikoina käyty taisteluja kurdien johtamien SDF-joukkojen ja Syyrian uuden keskushallinnon joukkojen välillä.

