”Alamme olla akuutin vaiheen suhteen voiton puolella” – THL:n Salmisen mukaan jonkinlaisia epidemia-aaltoja voi yhä tulla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoo vahvojen signaalien viittavan nyt siihen, että pahin vaihe koronavirusepidemiaa alkaa olla ohi.

Monien huulilla olevaan kysymykseen siitä, onko pandemia ohi, ei silti voida Salmisen mukaan vastata myönteisesti.

– Mikään pandemia ei oikeastaan koskaan lopu, vaan sen pahimmat vaikutukset hiipuvat vähitellen. Me emme voi sanoa että tänään on pandemia ja huomenna ei ole enää pandemiaa, Salminen sanoi sosiaali- ja terveysministeriö STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa torstaina.

Salminen nosti esimerkiksi vuoden 2009 influenssapandemian, joka on käynnissä edelleen, mutta jonka vaikutukset eivät ole enää samat kuin alussa. Rokotukset ovat vieneet taudilta pahimman terän, tautia on opittu hoitamaan paremmin ja myös lääkitys on kehittynyt.

– Covid on kuitenkin tullut jäädäkseen ja jonkinlaisia epidemia-aaltoja tulee varmasti tulevina kausina olemaan. Tämänkin kesän aikana täällä Suomessa on mahdollisuus siihen, että on jonkinasteinen uudelleen kiihtyminen, Salminen sanoi.

Sen riski kuitenkin vähenee Salmisen mukaan päivä päivältä, koska iso osa on sairastanut koronataudin, moni ottaa rokotteet ja kuljemme kesää kohti.

– THL:n arvio on, että alamme olla akuutin vaiheen suhteen voiton puolella pandemiassa.

Rokotus kannattaa edelleen ottaa.

Salminen kävi tilaisuudessa läpi sekä globaaleja lukuja että Suomen tilastoja. Salmisen mukaan ”maailma ei kulje täysin yhtä jalkaa” epidemiatilanteen kehityksen suhteen ja sama näkyy myös Suomessa.

– Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan tilanne on selvimmässä laskussa. Muualla Suomessa on vielä aika paljon vaihtelua, ei ehkä niin selvää tapausmäärien tai sairastavuuden laskua vielä, Salminen sanoi.

Globaaleista eroista Salminen nosti esiin saarivaltiot, jotka ovat pitkään pystyneet pitämään epidemiaa kurissa. Esimerkiksi Islannissa on nähty tapausmäärien kasvun kiihtymistä, jossa tällä hetkellä Euroopan korkein koronaviruksen ilmaantuvuus.

Rokotuskattavuus on Salmisen mukaan Euroopassa jopa erittäinkin hyvä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomessa keskiviikkoon mennessä 18 vuotta täyttäneistä 86,3 prosenttia on saanut vähintään kaksi ja 61,4 prosenttia kolme rokoteannosta. Rokotuksia kuitenkin otetaan Salmisen mukaan tällä hetkellä hitaalla tahdilla.

– Jotkut ihmiset ovat huolissaan siitä, että rokotusinto on niin sanotusti vähentynyt. Siitäkin voi olla hiukan huolissaan. Ehdottomasti suosittelemme yhä, että kun rokotusta tarjotaan, se kannattaa ottaa. Sillä voidaan suurelta osin välttää vakavan taudin riski, hän muistutti ja sanoi, ettei ensimmäisenkään annoksen suhteen ole ”mitenkään myöhäistä”.

Rokotustahtiin on Salmisen mukaan vaikuttanut niin Suomessa kuin globaalisti muun muassa se, että moni on sairastanut taudin tai saanut tartunnan, eikä heillä ole ollut tarvetta ottaa rokotetta. Salminen totesi, että nykytiedon mukaan tätä kautta saa ”melko hyvää luonnon immuniteettia”, joka suojaa melko hyvin vakavaa tautia vastaan.

– Me emme suosittele kenellekään sitä, että tämä suoja hankitaan sairastamisen kautta, koska se riski vakavan taudin saamiselle sillä ensimmäisellä kerralla erityisesti on huomattava erityisesti jos on enemmän ikää tai muita enemmän riskitekijöitä.