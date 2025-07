Finnairin työtaistelussa asemasotavaihe – ”Jää nähtäväksi, mikä vaikutus lakoilla on maineeseen ja luottamusmielikuvaan”

Finnairin työtaistelu ja pattitilanne työnantajien Paltan ja työntekijöiden IAU:n työriidassa on jatkunut jo pitkään. Palta tiedotti tänään tehneensä sovittelussa kokonaisesityksen, jonka IAU sen mukaan hylkäsi heti. Susanna Luikku Demokraatti

Omaa kieltään tilanteesta kertoo sekin, että IAU kiisti hylänneensä esityksen suoralta kädeltä.

Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo tiedotteessa, että heidän ratkaisuehdotuksensa olisi ollut kokonaisuus, joka olisi tuonut alan työntekijöille tämän vuoden palkankorotukset voimaan vielä seuraavan kuukauden aikana. Lisäksi ehdotuksessa olisi ollut muita parannuksia työehtosopimukseen, muun muassa isille palkalliset perhevapaat.

Ääri korostaa, että ratkaisua kiistaan on hankalasta tilanteesta huolimatta yhä haettu ja tullaan hakemaan aktiivisesti. Myös IAU on ilmaissut valmiutensa jatkaa työtaistelua niin kauan, kuin jäsenistö sitä tukee.

Huomattavasti vaikeampaa on saada osapuolia, etenkin työnantajapuolta kommentoimaan tilannetta suoraan. Kun Demokraatti pyysi haastattelua kaksoisroolissa eli sekä Finnairin että Paltan johdossa toimivalta Turkka Kuusistolta, molempien instanssien viestinnät vetosivat lomakauteen ja kysymystä siirreltiin edestakaisin.

FINNAIR on julkisesti kertonut riidan ja lakkojen tuottavan kymmenien miljoonien tappiot, mutta mainehaitta jatkuvine peruutuksineen, uudelleenreitityksineen ja muine matkailijoille koituvine ongelmineen on vielä erikseen.

– Jää nähtäväksi, mikä vaikutus lakoilla pidemmällä aikavälillä on maineeseen ja luottamusmielikuvaan. Olemme työtaisteluista huolimatta operoineet noin 95 prosenttia lennoistamme normaalisti, ja olemme tehneet kaikkemme, että asiakkaat voisivat matkustaa työtaisteluista huolimatta, muun muassa tarjoamalla asiakkaille mahdollisuutta vaihtaa lentoja jo etukäteen pois lakkopäiviltä.

– Jokainen peruutus ja aikataulun muutos on luonnollisesti ikävä asiakkaiden kokemuksen kannalta, ja olemme pahoillamme asiakkaillemme koituvasta haitasta, Finnairin viestinnästä vastattiin sähköpostitse.

TYÖNTEKIJÖITÄ hiertää. että yhtiön sisällä harjoitetaan IAU:n mukaan kaksoisviestintää: kun puhutaan osingoista ja johdon palkkioista, taloustilanne on palautunut koronasulkujen ja Ukrainan sodan vaikutuksista normaaliksi, mutta työntekijöiden niiden vuoksi tekemien palkkajoustojen kompensoitiin ei ole varaa.

– Kaksoiskriisin eli pandemian ja sodan vuoksi Finnair teki noin 1,5 miljardin euron tappiot, ja olemme järjestelmällisesti tehneet työtä kannattavuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tänä vuonna pääsimme ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 jakamaan tuotto osakkeenomistajille, jotka ovat tukeneet Finnairia kahdessa osakeannissa kriisivuosien aikana, Finnarin viestintä sanoo.

Finnairin mukaan taloutta kommentoidaan seuraavan kerran toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä 16. heinäkuuta.

IAU:N näkemys on, että neuvottelut saataisiin ratkeamaan noin miljoona euroa kustantavilla palkankorotuksilla.

Se olisi heidän mukaansa järkiratkaisu jatkuvien tappioiden ja mainehaitan kuittaamisen sijaan, kun Finnairilla on kolmen miljardin kokonaisliikevaihto ja sadan miljoonan liikevoitto.

IAU:n mukaan työnantajalla kyse on kuitenkin periaatteesta, ja siksi neuvottelut ovat jumissa.

– IAU:n työsopimus on yleissitova ja sen piirissä on useita yrityksiä. Kaikkien muiden Finnairin henkilöstöryhmien kanssa on tehty yleisen linjan mukaiset työehtosopimukset, Finnairin viestinnästä kommentoidaan.

IAU:sta on kritisoitu myös Kuusiston kaksoisroolia Paltan ja Finnairin johdossa ja ihmetelty, miksei sovintoa edes yritetä saada aikaan, vaikka Finnairille syntyy vahinkoa joka viikko. Miten näette tämän asetelman?

– Työnantajapuoli on aktiivisesti hakenut ratkaisua tässä kiistassa. Paltan hallitus muodostuu Paltan jäsenyritysten johdosta. Finnair on suuri työnantaja ja on siis luonnollista, että Finnair on edustettuna myös Paltan hallituksessa, viestinnästä vastataan.

Paltan ja IAU:n työriidan sovittelu jatkuu maanantaina 7. päivä.