Aleksanteri Kivimäelle liki seitsemän vuotta vankeutta – hovioikeus kovensi tuomiota Vastaamo-jutussa

Helsingin hovioikeus on koventanut Aleksanteri Kivimäen tuomiota Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa.

Kivimäki tuomittiin käräjäoikeudessa kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeän kiristyksen yrityksestä. Hovioikeus korotti rangaistuksen kuuteen vuoteen ja 11 kuukauteen vankeutta.

- Hovioikeus otti huomioon, että kysymys on ollut suunnitelmallisesta rikoskokonaisuudesta, joka on koskenut poikkeuksellisen laajaa joukkoa haavoittuvassa asemassa olleita asianomistajia ja joka on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa kärsimystä. Kysymyksessä olevien rikosten taustalla oli vaikuttanut tavoite saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä, hovioikeuden tiedotteessa sanotaan.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua syyksilukemisen osalta.

- Hovioikeus katsoi muun muassa, että oikeudeton tunkeutuminen Vastaamon tietojärjestelmään oli tapahtunut muun ohella käyttämällä tekijälle kuulumatonta käyttäjätunnusta, ja että teko oli tehty laissa tarkoitetuin tavoin turvajärjestely murtamalla siitä huolimatta, ettei tietojärjestelmään tunkeutumiseen ollut tarvittu salasanaa, tiedotteessa sanotaan.

Oikeuden mukaan teossa erityistä suunnitelmallisuutta osoitti se, että tietomurron tekeminen edellytti siihen suunnitellun ohjelmiston käyttöä ja yksityiskohtaisesti suunniteltua teknistä toteutusta.

- Vastaaja oli pyrkinyt pienentämään kiinnijäämisriskiä muun muassa käyttämällä salattuja VPN-yhteyksiä, minkä lisäksi teossa käytetyissä palvelimissa oli ollut voimakkaita salausmenetelmiä, tiedotteessa sanotaan.

Kivimäki vaati hovissa kaikkien syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.

Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.