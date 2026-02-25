”Keneltä jää hommat tekemättä?” – Eduskunta puhisi taloudella lällättelystä ja toiveajattelusta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi keskiviikkona eduskunnalle näkemyksensä jäljellä olevan hallituskauden haasteista. Valtiopäivien avaukseen liittyvässä pääministerin ilmoituksessaan Orpo kävi hallituksen tähänastisia saavutuksia, vaikeaa taloustilannetta ja tapansa mukaisesti myös toivon ja rohkeuden merkitystä. Demokraatti Demokraatti

– Suomalaisen sanonnan mukaan toivossa on hyvä elää. Kun uskallamme tänään rohkeasti tehdä välttämättömiä päätöksiä ja uudistaa yhteiskuntaa, huomenna on paremmin, pääministeri vakuutti.

Orpo sanoi uskovansa, että puolueet jakavat tavoitteen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta, vaikka keinoista käydäänkin tiukkaa keskustelua.

KESKUSTAN puheenjohtaja Antti Kaikkonen palasi ensimmäisessä puheenvuorossaan puolueensa eiliseen välikysymyskeskusteluun ja Orpon kommenttiin, joka vaikutti jääneen häntä vaivaamaan.

– Me emme jätä työtä kesken. Me emme kävele presidentin puheille niin kuin entinen mies siinä vaiheessa, kun työt eivät oikein maistu, Orpo totesi tiistaina ja viittasi pääministeri Juha Sipilään (kesk.).

– Puhuitte eilen hyvä pääministeri entisestä miehestä, joka jätti hommat kesken ja jätti eronpyynnön. Ja ministereitänne tämä kovasti nauratti. Mutta entäpä tämä teidän oma työlistanne, miltä se näyttää, Kaikkonen aloitti.

Pääministerin aikoinaan televisiohaastattelussa lupaamat 100 000 uutta työpaikkaa jäävät Kaikkosen mukaan saamatta. Tehtävä siirtyy seuraavalle hallitukselle. Lisää aiheesta ”Ei voi olla niin, että risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi” – Lindtman tarjosi hallitukselle SDP:n vaihtoehdot

– Velkaantumisen suunta jää kääntämättä, siirtyy seuraavalle hallitukselle. Sote-uudistuksen merkittävämpi korjaaminen jää tekemättä, siirtyy seuraavalle hallitukselle. Arvoisa pääministeri, näiden esimerkkien valossa, kukahan mahtaa olla se tämän päivän entinen mies, jolta jää hommat kesken, jää hommat tekemättä, Kaikkonen jatkoi.

MONI oppositiossa kovisteli hallitusta parlamentaarisen velkasovun noudattamisesta. Velkajarruryhmän väliraportti julkistettiin keskiviikkona. Ryhmän konsensuksen mukaan Suomi on sitoutunut taittamaan julkista velkaansa tulevalla vaalikaudella voimassa olevien talousennusteiden mukaan 8-11 miljardilla eurolla päästäkseen pois EU:n komission tarkkailuluokalta.

Oppositio on vaatinut tästä syystä hallituksen kaavaileman yhteisöveron alennuksen perumista. SDP karsisi lisäksi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.

– Oletteko te valmis tekemään oman osanne siitä mitä tämä tarkkailuluokka edellyttää. Me olemme tehneet esityksen 1,4 miljardin säästöistä. Kelpaako, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi.

Myös vihreiden Saara Hyrkön mukaan hallituksen sitoutuminen velkasopuun mitataan yhteisöveropäätöksen kohdalla. Hallitus on aikeissa alentaa yhteisöveroa 20 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2027.

– Sitoutuminen parlamentaariseen sopuun punnitaan totisesti siinä, että poraatteko te ensi töiksenne sovun syntymisen jälkeen liki miljardiluokan aukon julkiseen talouteen yhteisöveron alennuksella, Hyrkkö sanoi.

”Onko teidän tarkoitus vain lällätellä suomalaisten kustannuksella?”

KOKOOMUKSEN Tere Sammallahti oli pahoillaan, että eduskunnassa taistellaan totuudesta, jonka pitäisi olla puolueille yhteinen.

– Saako vasemmisto vakuutettua suomalaiset siitä, että lähes 20 vuotta velkaantunut Suomi selättää talouskriisinsä ottamalla lisää velkaa alati laajentuviin sosiaalitukiin, että työttömyyskriisi ratkaistaan takertumalla 1980-luvun työmarkkinoihin, Sammallahti muun muassa kysyi.

Hän julisti Suomen tarvitsevan lähivuosina sellaista muutosta, jonka rinnalla opposition ”mikronäpertely” on täysin merkityksetöntä. Sammallahti listasi omiksi muutostoiveikseen muun muassa yleissitovuuden poiston, tasaveron ja perustilin.

– Oletteko valmiita aitoihin isoihin muutoksiin vai onko teidän tarkoitus vain lällätellä suomalaisten kustannuksella, Sammallahti provosoi.

Sammallahden kysymykseen tarttui keskustan Petri Honkonen.

– Arvoisa herra puhemies, täällä ei lällätellä. Me keskustassa olemme aivan yhtä huolissamme Suomen julkisen talouden katastrofaalisesta tilanteesta, Euroopan pahimmasta työttömyydestä kuin te siellä hallituksessakin. Kyse on siitä ovatko hallituksen toimet olleet onnistuneita vai eivät, Honkonen sanoi.

PÄÄMINISTERI Orpo kannusti avauspuheessaan kansanedustajia ”iloitsemaan ääneen” Suomelle ja suomalaisille hyvistä uutisista.

– Se vahvistaa osaltaan luottamusta tulevaan, pääministeri vakuutti.

Iloitseminen ei Orpon mukaan kuitenkaan tarkoita vaikenemista epäkohdista ja ongelmista.

– Tämän ei silti pitäisi estää myönteisten kehityskulkujen tunnustamista. Tässä varovaisuutemme ja pidättyväisyytemme menee ajoittain liiankin pitkälle. Maailman onnellisin kansa voi rohkeasti ja putoamista pelkäämättä myös kurkotella kuuseen.

Orpon mukaan hallitus ei rakenna mitään pelkän toiveikkuuden varaan.

– Valmistautuminen huhtikuun kehysriiheen on käynnissä. Haemme ratkaisuja, joilla voimme vielä parantaa kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Pidämme huolta, että menot eivät kasva, Orpo lupasi.