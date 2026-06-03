Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.6.2026 06:01 ・ Päivitetty: 3.6.2026 06:01

”Alennustilan on annettu syntyä aivan silmiemme edessä” – Kansanedustaja: Koulutuspolitiikassa vakava epäonnistuminen

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Pinja Perholehto (sd.) eduskunnan kyselytunnilla 28. toukokuuta.

SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehdon mukaan ammatillisen koulutuksen tilanne kertoo vakavasta epäonnistumisesta koulutuspolitiikassa.

Demokraatti

Demokraatti

Perholehti viittaa tiedotteessaan opettajien ammattijärjestön OAJ:n selvitykseen, jonka mukaan ammatillisessa koulutuksessa olevat oppivelvolliset saavat lähes lukukauden verran vähemmän opetusta kuin laki vaatii.

– On kestämätöntä, että Suomessa on päädytty tilanteeseen, jossa valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. Ja mikä surullisinta – alennustilan on annettu syntyä aivan silmiemme edessä. Itsekin ammatillisen tutkinnon suorittaneena tiedän, miten suuri merkitys riittävällä ja laadukkaalla opetuksella on nuorten tulevaisuuden kannalta, Perholehto toteaa.

AMMATILLISEN koulutuksen ongelmia ei Perholehdon mukaan voi tarkastella irrallaan poliittisista päätöksistä. Juha Sipilän (kesk.) hallitus pyrki uudistamaan ammatillisen koulutuksen joustavammaksi ja paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi, mutta uudistus ei toteutunut ongelmitta.

– Sipilän hallitus myös leikkasi ammatillisesta koulutuksesta satoja miljoonia euroja ja murensi samalla opetuksen edellytyksiä. Tällä kaudella Orpon hallitus jatkaa samaa linjaa leikkaamalla koulutuksesta 120 miljoonaa euroa lisää, vaikka sen piti olla erityissuojeluksessa. Ammatillisesta koulutuksesta leikkaamisen tie on nyt kerta kaikkiaan kuljettu loppuun.

– Ammatillisen koulutuksen tarkoitus ei ole tuottaa tilastoihin tutkintoja, vaan osaavia omien alojensa ammattilaisia. SDP on esittänyt muun muassa valtakunnallista taitotakuuta ammatilliseen koulutukseen, jotta amikset voivat luottaa siihen, että tutkinto todella kantaa. Jokaisella oppivelvollisuuttaan suorittavalla nuorella on oikeus oppia ja saada riittävä määrä laadukasta lähiopetusta, Perholehto sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

2.6.2026 06:01

Yllätystulos: Näin vähällä opetuksella ammattikoulusta voi päästä läpi

Politiikka

2.6.2026 08:51

” Tässä touhussa ei lopulta ole voittajia” – opetusministeriltä vaaditaan vastauksia

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU