”Alennustilan on annettu syntyä aivan silmiemme edessä” – Kansanedustaja: Koulutuspolitiikassa vakava epäonnistuminen

SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehdon mukaan ammatillisen koulutuksen tilanne kertoo vakavasta epäonnistumisesta koulutuspolitiikassa. Demokraatti Demokraatti

Perholehti viittaa tiedotteessaan opettajien ammattijärjestön OAJ:n selvitykseen, jonka mukaan ammatillisessa koulutuksessa olevat oppivelvolliset saavat lähes lukukauden verran vähemmän opetusta kuin laki vaatii.

– On kestämätöntä, että Suomessa on päädytty tilanteeseen, jossa valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. Ja mikä surullisinta – alennustilan on annettu syntyä aivan silmiemme edessä. Itsekin ammatillisen tutkinnon suorittaneena tiedän, miten suuri merkitys riittävällä ja laadukkaalla opetuksella on nuorten tulevaisuuden kannalta, Perholehto toteaa.

AMMATILLISEN koulutuksen ongelmia ei Perholehdon mukaan voi tarkastella irrallaan poliittisista päätöksistä. Juha Sipilän (kesk.) hallitus pyrki uudistamaan ammatillisen koulutuksen joustavammaksi ja paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi, mutta uudistus ei toteutunut ongelmitta.

– Sipilän hallitus myös leikkasi ammatillisesta koulutuksesta satoja miljoonia euroja ja murensi samalla opetuksen edellytyksiä. Tällä kaudella Orpon hallitus jatkaa samaa linjaa leikkaamalla koulutuksesta 120 miljoonaa euroa lisää, vaikka sen piti olla erityissuojeluksessa. Ammatillisesta koulutuksesta leikkaamisen tie on nyt kerta kaikkiaan kuljettu loppuun.

– Ammatillisen koulutuksen tarkoitus ei ole tuottaa tilastoihin tutkintoja, vaan osaavia omien alojensa ammattilaisia. SDP on esittänyt muun muassa valtakunnallista taitotakuuta ammatilliseen koulutukseen, jotta amikset voivat luottaa siihen, että tutkinto todella kantaa. Jokaisella oppivelvollisuuttaan suorittavalla nuorella on oikeus oppia ja saada riittävä määrä laadukasta lähiopetusta, Perholehto sanoo.