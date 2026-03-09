Mojtaba Khamenei on Iranin uusi korkein johtaja

Iranin vallankumouskaarti on vannonut uskollisuuttaan Iranin uudelle johtajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin uskonoppineiden neuvosto kertoi Suomen aikaa myöhään sunnuntaina, että Iranin korkeimmaksi johtajaksi on valittu Mojtaba Khamenei, 56. Neuvosto oli jo aiemmin sunnuntaina kertonut tehneensä päätöksen uudesta johtajasta, mutta ei julkistanut vielä tuolloin tämän nimeä.

Vallankumouskaarti sanoi lausunnossaan, että se on valmis täyteen kuuliaisuuteen ja uhrautumiseen palvellessaan Mojtaba Khameneita.

Khamenei seuraa tehtävässä isäänsä, ajatollah Ali Khameneita. Vanhempi Khamenei sai surmansa reilu viikko sitten Israelin ja Yhdysvaltojen aloitettua iskunsa Iraniin. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Mojtaba Khameneita oli pidetty kärkiehdokkaana tehtävään, ja eräs neuvoston jäsenistä oli vihjaillut jo sunnuntaina, että Khamenei olisi valittu isänsä seuraajaksi.

Iranin uuden johtajan valinnut neuvosto koostuu 88 jäsenestä, jotka valitaan kahdeksan vuoden välein.

MEDIOIDEN mukaan Mojtaba Khamenei ei ole Iranissa kansan tuntema eikä hänellä ole virka-asemaa. Hän on silti ollut yksi vaikutusvaltaisimmista ihmisistä kulisseissa ja isänsä ajatollah Khamenein kansliassa.

Nuorempaa Khameneita pidetään isänsä tapaan toisinajattelua torjuvana kovan linjan kannattajana, ja häntä on kuvailtu ”yhdeksi hallinnon sortojärjestelmän arkkitehdeistä”.

Mojtaba Khamenei on Iranin kolmas johtaja sitten vuoden 1979 vallankumouksen. Hänen valintansa tarkoittaa paluuta sukudynastiaan, kun valta siirtyy isältä pojalle. Dynastia-ajattelu oli vallalla monarkian eli shaahin hallinnon aikana, ja juuri se järjestelmä haluttiin kaataa vallankumouksessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, ettei Yhdysvallat hyväksy Mojtaba Khamenein valintaa Iranin seuraavaksi johtajaksi. Trump on useaan otteeseen vaatinut, että hänen on oltava mukana Iranin uuden johtajan valinnassa.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi vakuutti sunnuntaina, ettei Trumpilla ole sanan sijaa, kun Iraniin valitaan uusi korkein johtaja. Trumpin mukaan Yhdysvalloille epämieluisa johtaja ei tule kestämään pitkään.

Israel on puolestaan ilmoittanut surmaavansa Iranin seuraavankin johtajan, jos tämä on nykyisen hallinnon valitsema.