7.3.2026 11:54 ・ Päivitetty: 7.3.2026 12:26

SDP: Suomen ydinaselinjauksia ei saa muuttaa yllätysoperaationa – vastustamme hallituksen esitystä

Puolustusvoimat / Porin Prikaati
Porin prikaatin sotilaita joukkotuhoase-suojeluharjoituksessa 2020.

Sosialidemokraattien puoluejohdon mukaan SDP vastustaa hallituksen esittämää lakimuutosta Suomen ydinaserajoitusten täydestä purkamisesta.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus kertoi torstaina antavansa eduskunnalle esityksen ydinenergialain ja rikoslain muuttamisesta. Tällä Suomi poistaisi lainsäädännössämme olevat nykyiset täyskiellot ydinaseiden ja ydinräjähteiden maahantuonnista.

Lakimuutosten jälkeen Suomi voisi sallia jopa rauhanaikaisen ydinaseiden tulon ja sijoittamisen maahan, mikäli se olisi Suomen turvallisuuden kannalta perusteltua.

Hallitus ja kokoomuspoliitikot ovat kuitenkin vakuuttaneet, ettei Suomella tai Natolla ole juuri nyt aikeita tuottaa tänne ydinaseita. Atomiaseiden oma valmistaminen pysyisi myös kiellettynä jo 1970-luvun ydinsulkusopimuksen takia.

SDP:n johdon lauantaina Demokraatille lähettämän kannanoton mukaan muutosta ei ole perusteltu tarpeeksi eikä valmisteltu riittävästi parlamentaarisessa yhteistyössä, eikä esitys sen takia tässä muodossaan kelpaa puolueelle.

– Vastustamme hallituksen esitystä muuttaa ydinenergialakia, SDP ilmoittaa kantanaan.

Kannanoton voi lukea sanasta sanaan tästä linkistä.

SDP:n johdon kannanotto: Ei ydinaseita Suomeen
Janne Riiheläinen: Ydinasesotku osoitti taas nykyisen vallanjaon riskit

PUOLUE MUISTUTTAA, että Suomi on liittynyt Naton jäsenyyden mukana ydinasepelotteeseen, ja osallistuu puolustusliiton ydinasesuunnitteluun normaalisti muiden jäsenmaiden rinnalla. Eduskunnassa on tästä ollut laaja yhteisymmärrys.

Ydinasesopimusten vahvistamista on kuitenkin jatkettava ja ydinaseiden muodostamaa eksistentiaalista uhkaa pitää torjua, puolue sanoo.

– Suomi on vuosikymmenten ajan ollut aktiivinen ydinaserajoitusten tukemisessa, ydinaseiden käytön ehkäisemisessä ja ydinsulkusopimuksen toimeenpanossa. Osaltamme ydinaseiden leviämisen estämistä on tehostettu ydinräjähteiden maahantuonnin samoin kuin niiden valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen kiellolla Suomen ydinenergialaissa, puoluejohto kirjoittaa.

Ydinenergialain kaikkien – jopa rauhanajan – rajoitteiden poistaminen muuttaa tätä peruslinjaa, kannanotossa todetaan. Samalla käytännön ydinasepolitiikkamme eriytyisi muista Pohjoismaista.

– Suomi olisi ainoa Pohjoismaa, jolla ei olisi ydinaseisiin liittyviä rajoituksia lainsäädännössä, Yhdysvaltojen kanssa sovitussa puolustusyhteistyösopimuksessa (DCA) tai sitovissa poliittisissa asiakirjoissa, SDP muistuttaa.

Naapurimaat eivät myöskään ole muuttamassa rauhanajan linjauksiaan.

EDES VUONNA 2022 Suomen ja Naton jäsenyysneuvotteluissa ei SDP:n mukaan tullut esiin seikkoja, jotka perustelisivat ydinräjähteitä koskevan Suomen lainsäädännön muuttamista.

Yhdysvalloillakaan ei DCA-sopimuksen tekoaikaan käytyjen neuvottelujen perusteella ollut aikeita muuttaa nykyisten ydinaseidensa sijoituspaikkoja Euroopassa.

Siksi SDP:n mielestä hallituksen haluamalle tuontikiellon totaaliselle poistolle ei ole toistaiseksi esitetty kestäviä perusteita.

– Näin merkittävien Suomen turvallisuuteen vaikuttavien lainsäädännön muutostarpeiden arvioinnin pitäisi tapahtua parlamentaarisesti mahdollisimman kattavaa yhteistä ja kokonaisturvallisuutemme huomioon ottavaa ratkaisua hakien – eikä kapean pohjan yllätysoperaatioina, SDP suomii kannanotossaan.

Puolueen mukaan parlamentaarinen yhteisymmärrys on toiminut Suomen turvallisuuteen vaikuttavissa kysymyksissä menestyksellisesti vuosikymmenien ajan.

– On vaikea ymmärtää, miksi hallitus nyt haluaa romuttaa tämän periaatteen, SDP:n kannanotossa sanotaan.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja Antti Lindtmanin lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari.

Hallituksen esitykseen kuulunutta rikoslain muuttamista puoluejohto ei kannanotossaan mainitse.

