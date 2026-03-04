Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.3.2026 09:17 ・ Päivitetty: 4.3.2026 11:18

Ali Khamenein valtiollisia hautajaisia on lykätty – Israel sanoo surmaavansa seuraajan

AFP / LEHTIKUVA

Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein tänä iltana alkavaksi ilmoitettuja valtiollisia hautajaisia lykätään, kertoo Iranin televisio. Sen mukaan uudesta ajankohdasta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Teheranissa alkavien hautajaisseremonioiden odotetaan kestävän kaikkiaan kolme päivää. Khamenei haudataan kotikaupunkiinsa Mashhadiin Koillis-Iraniin.

Khamenei sai surmansa ilmaiskussa Teheranissa viime viikonloppuna.

Israel on ilmoittanut surmaavansa kenet hyvänsä, joka valitaan Ali Khamenein seuraajaksi. Asiasta kertoi Israelin puolustusministeri Israel Katz X-viestissä.

Katz sanoi, että kuka tahansa, joka jatkaa iranilaisten tukahduttamista ja uhkaa Yhdysvaltoja ja vapaata maailmaa, tullaan eliminoimaan.

New York Timesin sekä iranilaisten oppositiomedioiden mukaan Iranin uskonoppineiden neuvosto olisi valitsemassa Khamenein seuraajaksi tämän pojan Mojtaba Khamenein. Seuraajaa ei kuitenkaan ole ilmoitettu.

Juttua on päivitetty 4.3. kello 13.12.

