4.2.2026 08:23 ・ Päivitetty: 4.2.2026 08:23

Alkaako nousu jo näkyä? Laivakaupat piristivät teollisuustilauksia selvästi

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Teknologiateollisuus ry. kertoo alan uusien tilausten arvon kasvaneen loka-joulukuussa 45 prosenttia synkästä edellisjaksosta. Nousun syynä on laivanrakennuksen menekki, mutta alalla on työnantajapuolen mukaan muitakin ilonaiheita.

Demokraatti

Demokraatti

Teknon keskiviikkona julkaiseman katsauksen mukaan 62 prosenttia sen jäsenyrityksistä kertoi tilauskantansa vahvistuneen talvella hieman edelliskesän kuolemanlaaksoluvuista.

– Selkeää käännettä talouden suhdanteeseen ei uskalla vieläkään luvata, mutta odotukset kuluvan vuoden kasvusta ovat vahvistuneet selvästi, Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoo tiedotteessa.

TELAKAT ovat nyt viennin suurin ja kaunein veturi. Koko teknologiateollisuuden tilauskanta oli pitkäkestoisten laivakauppojen ansiosta vuodenvaihteessa liki viidesosan verran suurempi kuin vuoden 2024 lopulla.

Laivanrakennus- ja puolustusteollisuuden buumin arvioidaan heijastuvan koko ajan enemmän muillekin aloille.

Työntekijöiden palkkausmääriin nousuodotukset eivät vielä vaikuttaneet. Uusia rekrytointeja oli tarkastelujaksolla vain 5500, mutta Tekno uskoo tilanteen kohentuvan tämän vuoden aikana varsinkin kone- ja metalliteollisuuden yrityksissä.

Suomenkin vientialojen epävarmuutta lisäävät kansainväliset suurvaltapolitiikan jännitteet, eivätkä Yhdysvaltain alati toistuvat oikuttelut tulliensa kanssa helpota loppuvuoden näkymien ennustamista.

