Alkoholin kotiinkuljetuksesta voi tulla trilleriäänestys – ”Menee ihan överiksi”, syyttää ryhmäjohtaja

Opposition tuki hallituksen pyrkimyksille helpottaa alkoholin saatavuutta saattaa olla tiukassa. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi näkemyksiä kansanedustajilta, jotka ovat kannattaneet aiemmin hallituksen esittämiä höllennyksiä alkoholilainsäädäntöön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ilman kristillisdemokraatteja hallituksella on vain niukka enemmistö eduskunnassa, 102 kansanedustajaa ilman puhemiestä. Yksittäisilläkin kansanedustajilla voi olla merkitystä läpimenon kannalta.

Kun alkoholilainsäädäntöä höllennettiin viime vuonna, oppositiopuolueiden edustajista kuusi tuki hallituksen tavoitetta. He olivat vihreiden Atte Harjanne ja Fatim Diarra sekä keskustan Antti Kurvinen, Mika Lintilä ja Mikko Savola ja oman eduskuntaryhmänsä perustanut entinen perussuomalainen Timo Vornanen (tv.).

Viimeksi hallituksen ehdotusta puoltaneista vain Harjanne sanoo lähtökohtaisesti kannattavansa uutta esitystä, tietyin varauksin.

HALLITUS on esittänyt alkoholilain muuttamista niin, että Alkosta ja sellaisista kaupoista ja ravintoloista, joilla on vähittäismyyntilupa, voisi tilata verkkokaupasta kotiinkuljetuksella alkoholia.

Vähittäismyynnistä voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia. Tätä vahvemmat juomat tilattaisiin Alkosta tai ulkomailta.

Keskustan Lintilä ja Kurvinen eivät kannata sitä, että alkoholia saisi nykyistä helpommin kotiin kuljetettuna.

- Tämä lainsäädäntö, jossa ruokalähetit voivat kantaa kaljaa ovelle, menee ihan överiksi. En usko, että ikärajavalvonta tai päihtymyksen valvonta tulee toimimaan alustatalouden ”kaljan wolttauksessa”, sanoo ryhmäjohtaja Kurvinen.

Lähettiyhtiöt, kuten Wolt, ovat kertoneet varautuvansa tekemään valvontaa.

Savola ei ole tehnyt vielä äänestyspäätöstä. Hän kuitenkin toteaa, että vastuullisuus on otettava riittävällä tavalla huomioon, jotta hän voisi kannattaa esitystä.

OPPOSITIOPUOLUE Liike Nytin Harry Harkimolta ei ole tulossa tukea hallitukselle. Hän karsastaa kotiinkuljetusta sekä suomalaisten yritysten epäoikeudenmukaista kohtelua.

Hallitus pyrkii selkeyttämään samassa esityksessä myös maan rajat ylittävää etämyyntiä. Ulkomailta alkoholin tilaaminen on tälläkin hetkellä sallittua, mutta jatkossa olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.

Vihreiden Diarra sanoo, ettei ole vielä lukinnut kantaansa, sillä ei ole perehtynyt lakiin kunnolla. Hän sanoo ”tuskin kannattavansa” kotiinkuljetusta.

Harjanteen mukaan laissa on vielä viilattavaa esimerkiksi ulkomaisten ja kotimaisten toimijoiden eriarvoiseen asemaan ja kotiinkuljetuksen valvontaan liittyen.

- En yksiselitteisesti kannata sitä ehkä tässä muodossaan, mutta jos vaihtoehtoina on olla tekemättä sitä tai tehdä se, kyllä lähtökohtaisesti sen puolesta varmaan äänestän.

Vornanen on kallistumassa sille kannalle, että nykytilannetta ei ole tarvetta muuttaa vapaammaksi.

Äänestysaikataulu riippuu siitä, miten nopeasti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa mietintönsä asiasta valmiiksi.