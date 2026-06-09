Alkoholista taas iso vääntö – ”Se on tehtävä”

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä esitti tänään eduskunnan puhemiesneuvostossa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Demokraatti Demokraatti

Näin uhkaa tapahtua alkoholilain muutosta koskevan esityksen etenemisessä.

Ojala-Niemelän mukaan alkoholilain käsittelyyn on nyt otettava aikalisä, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti siitä esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle.

– Eduskunta ei voi käsitellä lakia, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole selvitetty asianmukaisesti. EU-sääntelyä ei voi sivuuttaa poliittisella päätöksellä. Jos laki edellyttää notifiointia, se on tehtävä ennen kuin eduskunta tekee lopulliset ratkaisunsa.

Juristitaustainen Ojala-Niemelä sanoo tiedotteessaan, että puhemiehen ja eduskunnan virkakunnan vastuulla on huolehtia siitä, että täysistunnon käsittelyyn tuodaan vain sellaisia esityksiä, jotka täyttävät lainvalmistelulle asetetut vaatimukset.

– Hallitus ei voi valita, milloin EU menettelysääntöjä noudatetaan ja milloin niitä ei noudateta. Notifiointijärjestelmä ei ole muodollisuus, vaan osa jäsenvaltioita sitovaa EU-oikeutta. Jos notifiointivelvollisuus on olemassa, se on hoidettava asianmukaisesti ennen lain etenemistä.

Ojala-Niemelän mukaan keskiviikkona selviää, aikooko hallitus viedä täysistunnon käsittelyyn esityksen, jonka notifiointivelvollisuudesta on edelleen olemassa vakava epäselvyys.

– Huomenna nähdään, onko hallitus valmis viemään suuren salin käsittelyyn esityksen pelkästään poliittisista syistä, vaikka notifiointikysymys on edelleen ratkaisematta. Vastuu lain oikeudellisesta kestävyydestä on viime kädessä hallituksella.