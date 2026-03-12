Alueiden palveluremonttien takana häämöttävät suuret arvovalinnat

Luottamushenkilönä toimiminen eri organisaatioissa on opettanut, että toimintakulttuurien ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on hyvinvointialueilla vasta alussa. Emilia Teerikangas Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, Kokkola

Tuore esimerkki tästä on Kokkolan Koivuhaan terveysaseman tulevaisuus, jossa keskustelun ytimessä ovat päätösten valmistelu ja tiedon avoimuus – sekä se, miten epäselvissä tilanteissa toimitaan. Luottamus on ratkaisevan tärkeää, sillä ilman sitä vaikeiden päätösten tekeminen muuttuu raskaammaksi.

Hyvinvointialueilla paineet ovat valtavat: alijäämät pakottavat vaikeisiin ratkaisuihin, väestön ikääntyminen kasvattaa hoidon tarvetta ja nuorten mielenterveyteen sekä varhaiseen tukeen pitäisi panostaa nyt, jotta ongelmat eivät pahene. Päihdehuolto ja sosiaalipalvelut kaipaavat kehittämistä, ja palveluverkkojen sijaintiin liittyvät kysymykset muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden.

Silti keskustelu palveluverkoista ja organisaatiorakenteista on vasta alkusoittoa. Jos julkisen terveydenhuollon rahoitus ja väestön palvelutarve jatkavat nykyistä suuntaa, edessä on perustavanlaatuinen kysymys: mitä palveluja julkinen terveydenhuolto pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan?

Lääketieteen kehitys mahdollistaa yhä tehokkaampia, mutta kalliita hoitoja. Samalla valtakunnallinen ohjaus painottuu osin yksityisen terveydenhuollon tukemiseen, mikä haastaa yhteiskunnan ja yksilön vastuun rajat sekä arvopohjan.

Saako julkinen sektori lisää rahaa vai rajataanko palveluja?

JULKISEN terveydenhuollon kattavuus ei ole enää itsestäänselvyys. Edessä on valinta: saako julkinen sektori lisää rahaa vai rajataanko palveluja.

Suuressa kuvassa yksittäisten terveysasemien ja organisaatiokaavioiden kysymykset jäävät sivuun, kun vastassa ovat ihmisarvoa ja luottamusta koettelevat päätökset.

Jos luottamus horjuu jo nykyisissä valinnoissa, miten selvitään vieläkin vaativammista ratkaisuista?

Jokainen päätös julkisessa terveydenhuollossa koskettaa ihmisten perustavaa ihmisarvoa – sitä, pidämmekö huolta toisistamme vai annammeko epäluottamuksen ja talouden paineiden murentaa yhteistä vastuuta. Siksi on tärkeää, että keskustelua käydään avoimesti ja läpinäkyvästi, vaikka se ei ole helppoa.

On kestämätöntä, jos ratkaisut sysätään taloudellisten paineiden alla yksittäisen lääkärin työpöydälle – se johtaa epäluottamukseen ja spekulointiin.

Luottamus ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat yhteiskuntamme perustavia arvoja. Ei anneta talouden sanella, vaan tehdään arvovalintoja, jotka kestävät päivänvalon ja kantavat kauas tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on lehtori (AMK), aluevaltuutettu ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kokkolasta.