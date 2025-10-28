Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

28.10.2025 06:19 ・ Päivitetty: 28.10.2025 06:19

Amazonilta jättipotkut kymmenille tuhansille

iStock

Verkkokauppajätti Amazon aikoo ryhtyä laajoihin irtisanomisiin, jotka alkavat mahdollisesti jo tiistaina. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja sanomalehti Wall Street Journal lähteidensä tietoihin perustuen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Amazon on irtisanomassa jopa 30  000 työntekijää, mikä vastaa lähes kymmenesosaa yhtiön toimihenkilöistä. Amazonilla on yhteensä noin 350  000 toimistotyöntekijää.

Toteutuessaan irtisanomiset olisivat yhtiön laajimmat sitten vuoden 2022. Reutersin mukaan Amazon pyrkii karsimaan kuluja ja kompensoimaan koronavuosien huippukysynnän aikana tapahtunutta ylimääräistä rekrytointia.

Kaiken kaikkiaan Amazonilla on noin 1,55 miljoonaa työntekijää.

Amazon kieltäytyi tuoreeltaan kommentoimasta asiaa Reutersille

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU