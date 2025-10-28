Talous
28.10.2025 06:19 ・ Päivitetty: 28.10.2025 06:19
Amazonilta jättipotkut kymmenille tuhansille
Verkkokauppajätti Amazon aikoo ryhtyä laajoihin irtisanomisiin, jotka alkavat mahdollisesti jo tiistaina. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja sanomalehti Wall Street Journal lähteidensä tietoihin perustuen.
Amazon on irtisanomassa jopa 30 000 työntekijää, mikä vastaa lähes kymmenesosaa yhtiön toimihenkilöistä. Amazonilla on yhteensä noin 350 000 toimistotyöntekijää.
Toteutuessaan irtisanomiset olisivat yhtiön laajimmat sitten vuoden 2022. Reutersin mukaan Amazon pyrkii karsimaan kuluja ja kompensoimaan koronavuosien huippukysynnän aikana tapahtunutta ylimääräistä rekrytointia.
Kaiken kaikkiaan Amazonilla on noin 1,55 miljoonaa työntekijää.
Amazon kieltäytyi tuoreeltaan kommentoimasta asiaa Reutersille
