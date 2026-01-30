Ammatilliseen koulutukseen suunnitellaan kuntouttavaa opetusta – ”Kaikkien nuorten toimintakyky ei riitä opintoihin”

Kuntaliitto käynnistää selvitystyön kuntouttavasta opetuksesta ammatillisessa koulutuksessa. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa nuoren toimintakyky ei riitä opintojen suorittamiseen. Demokraatti Demokraatti

– Meidän on varmistettava, ettei yksikään nuori jää koulutusjärjestelmässä väliinputoajaksi silloin, kun toimintakyky ei riitä tutkintotavoitteisiin opintoihin. Kuntouttavan opetuksen selvityksellä haemme konkreettisia ratkaisuja ja toimivia yhteistyömalleja nuorten tueksi, kommentoi Kuntaliiton erityisasiantuntija Ilkka Eronen tiedotteessa.

Kuntaliiton tiedotteen mukaan nykyinen koulutusjärjestelmä ei kaikilta osin pysty vastaamaan niiden opiskelijoiden tarpeisiin, joiden kohdalla tutkinnon suorittaminen ei ole mahdollista esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn haasteiden tai muiden, usein monenlaisten elämäntilanteeseen liittyvien syiden vuoksi.

Selvityksen tavoitteena on tuoda lisää konkretiaa kuntouttavan opetuksen aloitteen ympärille ja tukea ratkaisujen kehittämistä.

LAAJENNETTU oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Muutos on tehnyt näkyväksi sen, että perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuskoulutuksen ikäluokassa on nuoria, joilla ei ainakaan tilapäisesti ole riittävää toimintakykyä suoriutua ammatillisesta tutkinnosta tai lukiokoulutuksesta.

Selvityksen tavoitteena on tiedotteen mukaan myös tunnistaa ja mallintaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, hyvinvointialueiden ja nuorten työpajojen yhteistyön keskeiset elementit. Tarkoituksena on luoda pohjaa sille, että kuntouttava opetus voidaan vakiinnuttaa osaksi valtakunnallisia rakenteita.

– Tarkoitus on myös tuottaa ammatillisen koulutuksen toimijoille kuvausta konkreettisista yhteistyön mahdollisuuksista, koota ja levittää hyviä käytänteitä eri puolilta Suomea sekä luoda pohjaa kuntouttavan opetuksen mallin jatkokehittämiselle ja mahdolliselle laajemmalle käyttöönotolle, tiedotteessa sanotaan.

SELVITYS toteutetaan kevään 2026 aikana. Raportti ja mallinnus kuntouttavan opetuksen keskeisistä elementeistä julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa 2026.

Selvityksen toteutuksesta vastaavat väitöskirjatutkija, erityisopettaja Anna-Kaisa Peruskivi sekä Kuntaliiton Ilkka Eronen. Peruskiven väitöskirja käsittelee kuntouttavaa opetusta osana oppivelvollisille suunnattua koulutusjärjestelmää.