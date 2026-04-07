Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko on huomenna – OAJ:lta taas uusi lakkovaroitus

Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei ole löytynyt sopua, joten OAJ:n ilmoittama lakko Metropoliassa toteutuu huomenna. OAJ antoi tänään myös uuden lakkovaroituksen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n seitsemäs lakkovaroitus koskee LAB-ammattikorkeakoulua. Myös Ylemmät toimihenkilöt YTN on antanut LAB-ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 22. huhtikuuta, ellei sopua löydy sitä ennen.

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta on neuvoteltu tammikuun lopusta alkaen ja työriita siirtyi valtakunnansovittelijalle viime viikolla. Riitaa soviteltiin viimeksi eilen ja sovittelu jatkuu huomenna, torstaina ja perjantaina.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto luonnehtii tiedotteessa, että sovittelussa ollaan vielä aivan alkumetreillä.

– Vielä ei olla päästy keskustelemaan palkoista ja palkkausjärjestelmästä eikä kokonaisuudesta, vaan ensin keskustellaan useista tekstikysymyksistä, joista olemme erimielisiä työnantajatahon kanssa, hän kertoo tiedotteessa.

OAJ ja YTN edustavat ammattikorkeakoulujen työehdosopimusneuvotteluissa työntekijöitä. Työnantajaa edustaa Sivistysala ry eli Sivista.

HUOMENNA keskiviikkona alkava lakko Metropoliassa ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko, OAJ kertoo. Seuraava lakko järjestetään torstaina 9. huhtikuuta Tampereen ammattikorkeakoulussa.

OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskion mukaan lakkovalmius on korkea.

– OAJ seisoo lakon aikana jäsentensä rinnalla ja kantaa täyden vastuun työtaistelusta. Jäsenemme voivat osallistua turvallisin mielin. Kentältä välittyy erittäin hyvä tunnelma – väki on aktiivisesti mukana ja yhteishenki on vahva, Raiskio sanoo tiedotteessa.

OAJ on antanut aikaisemmin lakkovaroitukset myös Turun ammattikorkeakoululle (14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (16.4.) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (21.4.).

YTN on mukana myös Savonia-ammatikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lakoissa.