Meri Valkama: 5 + 1 syytä kieltäytyä ydinaseista

Ydinaseiden salliminen tekisi Suomesta maalitaulun – ja muun väittäminen on suurenmoista typeryyttä, muistuttaa kirjailija Meri Valkama. Meri Valkama

Voisin helposti käyttää tämän kolumnini tilan kuvaamalla sitä pohjatonta kauhua, jonka yksikin ydinase voisi saada aikaan Suomessa: satoja tuhansia kuolleita sekä ydintalvi, joka tuhoaisi ruoantuotannon ja tappaisi 95 prosenttia suomalaisista nälkään.

Voisin kuvailla sitä, kuinka atomipommi muutti Hiroshiman ja Nagasakin kaupungit hetkessä helvetilliseksi tulimereksi ja tuhosi satojen tuhansien ihmisten elämän.

Mutta tunnemme kaikki jo tämän kuvaston. Silti yhtäkkiä emme enää teekään kaikkeamme sen välttämiseksi tulevaisuudessa. Sen sijaan eskaloimme nyt samoja kauhuja sokaisevalla vauhdilla.

On vaikea keksiä suurempaa typeryyttä. Siksi on muistutettava viidestä faktasta:

1: SUOMEN nykyinen ydinenergialaki ei ole vahinko vaan tietoinen turvallisuusratkaisu. Kielto, joka estää ydinaseiden tuonnin Suomen alueelle, on tietoinen turvallisuuspoliittinen linja, jonka muuttaminen on valtava asia.

Tämän mittaluokan päätöstä ei voi eikä saa tehdä ilman parlamentaarista valmistelua ja avointa kansalaiskeskustelua.

Nykyinen lainsäädäntömme on tukenut Suomen vuosikymmenten tavoitetta: ydinaseiden leviämisen estämistä. Vain tämän tavoitteen edistäminen tekee maailmasta turvallisemman.

2: NATO ei edellytä ydinaseiden sijoittamista Suomeen. Näin oli Suomen liittyessä Natoon, ja näin on edelleen. Jos Nato-maat Norja ja Tanska voivat pitää ydinaseettomuudesta kiinni, mikä estää Suomelta saman?

Suomi on jo nyt Naton ydinasepelotteen suojassa, eikä joukkotuhoaseiden fyysinen sijainti kasvata tämän uskottavuutta.

Miksi tarjoaisimme itse valmiin narratiivin hyökkäyksen oikeuttamiseksi?

3: YDINASEET eivät suojaisi Suomea vaan tekisivät meistä maalitaulun. Ydinaseiden salliminen kasvattaisi Suomen strategista merkitystä sotilaallisena kohteena ja lisäisi jännitteitä.

Venäjä on jo reagoinut voimallisesti Naton laajenemiseen sen rajoilla, ja ydinaseet ovat tätäkin herkempi asia.

Miksi eskaloida tilannetta entisestään ilman varsinaisia hyötyjä?

4: SUOMI ei päättäisi potentiaalisten ydinaseiden käytöstä itse mutta kantaisi riskit. Jo tämän pitäisi riittää perusteluksi sille, miksi ydinaseet on kiellettävä jatkossakin.

Nato ei omista Eurooppaan sijoitettuja ydinaseita, vaan ne kuuluvat Yhdysvalloille. Niiden käytöstä päättää viime kädessä Yhdysvaltain presidentti. Käsi ylös: kuka haluaa Donald Trumpille lopullisen päätäntävallan ydinaseista Suomen maaperällä?

5: HISTORIALLISESTI pelkkä epäily ydinaseista on riittänyt sodan perusteluksi. Esimerkiksi Yhdysvallat on toistuvasti oikeuttanut käynnistämiään sotia väitteellä, että toinen valtio saattaa kehittää ydinaseita.

Mikään ei estäisi esimerkiksi Venäjää käyttämästä samaa retoriikkaa. Miksi tarjoaisimme itse valmiin narratiivin hyökkäyksen oikeuttamiseksi?

Lopuksi palautus todellisuuteen: Ydinaseet eivät ole ”turvallisuuspolitiikkaa”. Ne ovat maailman kallein joukkoitsemurhasuunnitelma.

Herätys, sotahaukat.