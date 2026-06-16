Työmarkkinat
16.6.2026 13:34 ・ Päivitetty: 16.6.2026 13:34
Ammattikorkeakoulujen tes-riita jatkuu – OAJ hylkäsi sovintoehdotuksen
Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriitaan.
Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajaa edustava Sivistysala ry eli Sivista hyväksyivät ehdotuksen.
– Sovittelussa otetaan tuumaustauko ja jatkosta ilmoitetaan erikseen, Valtakunnansovittelijan toimisto kertoo X:ssä.
OAJ:n mukaan sovintoedotus oli rakennettu täysin työnantajan tavoitteiden pohjalta, ja palkkaratkaisu olisi ollut erityisen haitallinen opetushenkilöstölle.
– Sovintoehdotuksen sisältämä palkkaratkaisu ei olisi taannut kaikille opettajille edes ostovoiman turvaavaa palkkakehitystä, koska osalla opettajista yleiskorotus olisi tullut vain osaan palkkaa. Myös palkkaerojen korjaaminen palkkojen harmonisoinnilla olisi jäänyt hyvin vähäiseksi, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kritisoi tiedotteessa.
Murron mukaan sovintoehdotuksen uusi palkkausjärjestelmä oli hyvin sekava ja täysin työnantajan päätettävissä.
– Se jättäisi koko opetushenkilöstön tulevan palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan ja voisi johtaa palkkojen eriytymiseen entisestään myös ammattikorkeakoulujen välillä.
– OAJ on valmis hakemaan kompromissiratkaisua viipymättä, kunhan se turvaa koko opetushenkilöstölle oikeudenmukaisen palkkakehityksen ja ostovoiman säilymisen, neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo tiedotteessa.
OAJ olisi ollut valmis sopuun toukokuussa, kun valtakunnansovittelija antoi ensimmäisen sovintoehdotuksensa. Sen työnantajapuoli hylkäsi.
SIVISTA kertoo tiedotteessa hyväksyneensä sovittelijan esityksen, koska se sisälsi nyt askelmerkit saatavuuslisän poistamisesta ja olisi mahdollistanut siirtymän kohti oikeudenmukaisempaa palkkarakennetta. Sivistan mukaan tämä puuttui aiemmasta sovintoehdotuksesta.
Saatavuuslisä on 700-1 000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Sivista tavoittelee työehtosopimukseen muutosta, jonka myötä saatavuuslisän tilalle tulisi palkkarakenne, joka huomioi opetushenkilöstöä Sivistan mielestä oikeudenmukaisemmin.
– Sitkeistä neuvotteluista huolimatta asiaan ei ole löytynyt kumpaakin osapuolta tyydyttävää ratkaisua. Ratkaisun on kuitenkin löydyttävä tällä neuvottelukierroksella. Saatavuuslisän kohtalosta on keskusteltu neuvottelukumppaneiden välillä jo vuosikymmenen ajan, Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen sanoo tiedotteessa.
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