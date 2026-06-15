Työmarkkinat
15.6.2026 06:13 ・ Päivitetty: 15.6.2026 06:13
Ammattikorkeakoulujen työriitaan toinen sovintoehdotus – vastauksia odotetaan huomenna
Valtakunnansovittelija antoi myöhään sunnuntai-iltana toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Asiasta tiedottavat Valtakunnansovittelijan toimisto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sivista.
OAJ:lla ja työantajapuolta edustavalla Sivistalla on tiistaihin kello 16 asti aikaa vastata ehdotukseen. Ehdotus tulee julkiseksi vasta vastausten antamisen jälkeen.
Ensimmäinen sovintoehdotus saatiin toukokuussa. OAJ ja Ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sopimuksen, mutta työantajapuoli ei. Sivista ei tuolloin ollut tyytyväinen, että nykyiseen saatavuuslisämalliin ei saatu muutosta.
Saatavuuslisä on 700-1 000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Sopimuksessa saatavuuslisäkysymys olisi siirtynyt osapuolten ratkaistavaksi myöhemmin työryhmässä. Sivista ei uskonut asian ratkeavan sillä tavoin.
OAJ on jättänyt tänä keväänä 19 lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille. Vuorokaudenmittaisia lakkoja järjestettiin kahdeksantoista, ja ne koskivat lähes 3 000 opettajaa 30 eri paikkakunnalla.
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