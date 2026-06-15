Ammattikorkeakoulujen työriitaan toinen sovintoehdotus – vastauksia odotetaan huomenna

Valtakunnansovittelija antoi myöhään sunnuntai-iltana toisen sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan riitaan. Asiasta tiedottavat Valtakunnansovittelijan toimisto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sivista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

OAJ:lla ja työantajapuolta edustavalla Sivistalla on tiistaihin kello 16 asti aikaa vastata ehdotukseen. Ehdotus tulee julkiseksi vasta vastausten antamisen jälkeen.

Ensimmäinen sovintoehdotus saatiin toukokuussa. OAJ ja Ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sopimuksen, mutta työantajapuoli ei. Sivista ei tuolloin ollut tyytyväinen, että nykyiseen saatavuuslisämalliin ei saatu muutosta.

Saatavuuslisä on 700-1 000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Sopimuksessa saatavuuslisäkysymys olisi siirtynyt osapuolten ratkaistavaksi myöhemmin työryhmässä. Sivista ei uskonut asian ratkeavan sillä tavoin.