Työmarkkinat
23.1.2026 08:11 ・ Päivitetty: 23.1.2026 08:11
Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtajaksi Henrik Haapajärvi – viestinnän johdossa aloittaa Salla Matilainen
Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty Henrik Haapajärvi ja viestintäjohtajaksi Salla Matilainen. Molemmat aloittavat uusissa tehtävissään helmikuun alussa.
Haapajärvi työskentelee tällä hetkellä Prossa kansainvälisten asioiden päällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) valtiosihteerinä, SDP:n hallitusryhmän sihteerinä, erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Prossa elinkeino- ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana.
Haapajärven vastuulle Prossa siirtyy kansainvälisen vaikuttamisen, EU-työryhmien ja globaalin työelämän perusoikeustyön lisäksi Pron jäsenten kotimaan yhteiskunnallinen edunvalvonta eli palkansaajamyönteiseen lainsäädäntöön vaikuttaminen, tiedotteessa kerrotaan.
VIESTINTÄJOHTAJANA aloittava Salla Matilainen toimii nyt Pron viestintäpäälikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt järjestöissä, valtiolla, YK:lla ja viestintäkonsulttina. Matilainen vaikuttaa myös ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n hallituksessa.
Prossa hän on johtanut viestintäyksikön työtä. Tiedotteen mukaan hänen johdollaan on rakennettu liiton brändiä, viestinnän strategiatyötä, yhteiskunnallisia viestintäkampanjoita sekä ammattiliittokentän ensimmäinen vastuullisuusohjelma. Uudessa roolissaan viestintäjohtajana hän vastaa viestinnän lisäksi liiton jäsenhankinnasta ja kumppanuuksista.
