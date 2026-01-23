Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtajaksi Henrik Haapajärvi – viestinnän johdossa aloittaa Salla Matilainen

Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty Henrik Haapajärvi ja viestintäjohtajaksi Salla Matilainen. Molemmat aloittavat uusissa tehtävissään helmikuun alussa. Demokraatti Demokraatti

Haapajärvi työskentelee tällä hetkellä Prossa kansainvälisten asioiden päällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) valtiosihteerinä, SDP:n hallitusryhmän sihteerinä, erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Prossa elinkeino- ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana.

Haapajärven vastuulle Prossa siirtyy kansainvälisen vaikuttamisen, EU-työryhmien ja globaalin työelämän perusoikeustyön lisäksi Pron jäsenten kotimaan yhteiskunnallinen edunvalvonta eli palkansaajamyönteiseen lainsäädäntöön vaikuttaminen, tiedotteessa kerrotaan.

VIESTINTÄJOHTAJANA aloittava Salla Matilainen toimii nyt Pron viestintäpäälikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt järjestöissä, valtiolla, YK:lla ja viestintäkonsulttina. Matilainen vaikuttaa myös ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n hallituksessa.