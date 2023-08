Anders Adlercreutz avaa nyt suunsa hallituksen tilanteesta – kommentoi myös presidenttiehdokkuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo, ettei seurannut viikonlopun perussuomalaisten Tampereen puoluekokousta kovin tarkkaan, vaan on pitkälti lehtitietojan varassa. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tietenkin puoluekokouksessa keskustellaan omille kannattajille. Se luonnollisesti näkyy myös siinä viestissä. Näin on varmaan ihan puolueen kuin puolueen osalta, Adlercreutz kommentoi Demokraatille.

Odotusarvot puoluekokoukseen olivat siinä mielessä kovat, että RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli toivonut perussuomalaisten rasismikohussa olleilta ministereiltä ”aitoa katumista”. Hän on jättänyt myös auki sen, onko tietyillä perussuomalaisilla ministereillä RKP:n luottamusta.

Perussuomalaiset ei kuitenkaan taipunut RKP:n vaateisiin Tampereella tippaakkaan.

– Yksikään perussuomalainen ministeri ei ole tehnyt mitään moitittavaa, Riikka Purra linjasi yleisellä tasolla puheessaan.

Adlercreutz ei halua lähteä analysoimaan perussuomalaisten puoluekokouksen antia siitä näkökulmasta, tuliko sieltä ulos esimerkiksi RKP:stä uloslausuttua toivetta katumisesta.

– Meidän mielestämme oleellisin tässä on nyt se prosessi, joka on parhaillaan meneillään. RKP on sanonut palaavansa näihin kysymyksiin elokuun aikana. Samaan aikaan tässä valmistellaan tiedonantoa eduskunnalle. Sen yhteydessä on oleellista, että päästään yhteisymmärrykseen erityisesti siitä, miten kukin määrittelee rasismin ja missä rajat kulkevat ja että on varmuus siitä, että tässä hallituksessa sitä ei millään tasolla suvaita. Se työ on tässä vähän kesken ja pidämme RKP:ssä kyllä hyvinkin tärkeänä, että sen lopputulos on tyydyttävä.

Rasismikohujen keskellä vellonut hallitus asetti heinäkuussa työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Rydman ja Purra saattavat joutua syksyllä opposition toimesta luottamusäänestyksen kohteeksi. Tällöin mitataan toden teolla se, haluaako RKP jatkaa hallituksessa.

Uskotko, että hallitus pääsee tässä prosessissa siihen ratkaisuun, että te voitte äänestää hallituksen luottamuksen ja esimerkiksi Riikka Purran tai Wille Rydmanin luottamuksen puolesta, jos sitä äänestyksellä mitataan?

– Sehän on tietenkin tavoite ja nythän me tapaamme hallituksen kesken parin päivän kuluttua. Silloin toivottavasti päästään hyvin eteenpäin tässä työssä.

Uskotko itse, että näin käy ja hallitusyhteistyö voi jatkua tiedonannon jälkeen?

– Se on tietenkin tavoite. Nyt minulla ei itse asiassa ole väliaikatietoa tästä työstä, joten en voi puhua todennäköisyyksistä.

Hallitus käsittelee tiedonantoon liittyviä toimia keskiviikkona 16. elokuuta sisäisessä seminaarissaan.

Adlercreutz sanoo uskovansa, että jokaisella puolueella on ymmärrys siitä, että rasismi on vakava asia.

– On puhuttu paljon mainehaitasta, joka on tietenkin yksi kysymys. Se on tullut minullekin vastaan, kun olen liikkunut ulkomailla. Se koskettaa myös suomalaisia. Jos annamme kuvan siitä, että tällainen puhe ja asenteet ovat hyväksyttyjä, niin sillä on suoraa vaikutusta monen suomalaisen elämään. Se luo turvattomuutta ja tunnetta siitä, että ei ole tasavertainen osa tätä yhteiskuntaa. Sitähän tietenkään ei mikään hallitus voi hyväksyä. Meidän pitää olla kaikkien suomalaisten hallitus.

– Jokaisella pitää olla sellainen olo, että tässä maassa heillä on tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet. Siksi tämä on tärkeä asia ja RKP ei voi ohittaa tätä olankohautuksella. Halutaan, että syntyy varmuudella yhteinen näkemys siitä, missä olemme, minne menemme ja mitä edustamme.

Onko sinulla luottamus siihen, että kohut lakkaavat ja hallitusyhteistyö voi alkaa jotenkin eri tavalla?

– RKP:hän on eduskuntaryhmänä todennut, että tätä asiaa puidaan elokuussa. Tässä on koko eduskunta ja meidän eduskuntaryhmämmekin olleet kesätauolla. Tietenkin tämä on varmaan yksi osa sitä pohdintaa.

Onko teillä tällä hetkellä luottamus Riikka Purraa ja Wille Rydmania kohtaan?

– Anna-Maja Henrikssoniltakin tätä asiaa kysyttiin (mediassa) ja hän sanoi, että tämä on asia, jota eduskuntaryhmä pui elokuun aikana.

Onko sinulla luottamusta heihin?

– Eduskuntaryhmä toimii tässä kollektiivisesti. Pohdimme tätä yhteisesti ja päästään sitten tämän kautta lopputulokseen.

Henriksson ei kommentoinut hiljattain A-studiossa, äänestäisikö hän tällä hetkellä perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin luottamuksen puolesta.

Tähän Rydman totesi Tampereella Demokraatille, että keskustelu on käyty hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken jo heinäkuun lopulla.

– Siinä vaiheessa piti olla aika selvää, että asia on jo käsitelty. Minä lähden siitä, että asia on jo käsitelty. En tiedä, miksi Henriksson nyt tällaisia lausuntoja antaa, mutta kun se asia on jo käsitelty, niin ainakin omalta osin pidän kiinni siitä, että sitä käsittelyä ei enää velloteta, Rydman lausui.

– Se keskustelu, miten asiaa kommentoidaan ja viestitään on silloin käyty läpi ja siihen ei ole nähdäkseni tarvetta palata, Rydman jatkoi.

SUOMESSA pyörinyt rasismikeskustelu on noteerattu myös kansainvälisessä mediassa. Mainehaitasta, jonka Adlercreutzin nosti esiin, on kannettu huolta.

Adlercreutz oli hiljattain yksityisellä lomamatkalla Portugalissa, mutta samassa yhteydessä Portugalin suurin päivälehti ja uutistoimisto haastattelivat häntä. Molemmat utelivat, mistä Suomen rasismikeskustelussa on kyse.

Adlercreutz toteaa, että kysymys oli tiedotusvälineiden spontaaneista kysymyksistä eikä kukaan suomalainen ollut syöttänyt heille asiaa. Myös yksityishenkilöt kysyivät Adlercreutzilta matkalla samasta asiasta.

Hallituksessa olemisesta Anders Adlercreutz toteaa, että jokaisessa hallituskoalitiossa on haasteensa.

– Sehän on suomalainen politiikan perinne, että hallituksia voidaan muodostaa myös keskiviivan ylittävästi. Jokaisessa koalitiossa on tietyt ongelmat ja haasteet.

Andercreutz jatkaa, että nykypohjassa on erityisesti talouden ja työmarkkinoiden näkökulmasta tärkeitä edistettäviä asioita.

– Silloin on tietenkin harmittavaa ja haitallista, jos tulee esille asioita, jotka aiheuttavat hallituksen toimintakyvyn ja ehkä arvopohjankin kyseenalaiseksi.

Ovatko nämä (talous- ja työmarkkina-asiat) kuitenkin niin tärkeitä asioita, että arvopohja on ehkä valmis joustamaan hyvinkin pitkälle?

– En minä niin sanoisi, ei tietenkään. Kaikkien yhdenvertaisuus on meille aivan keskeinen arvo. On ehkä kuitenkin hyvä sanoa, että hallitusohjelmassahan ei näy tällaista tendenssiä, josta on keskusteltu eli eihän siellä näy rasismia. Hallitusohjelmahan on kyllä sitoutunut vahvasti sen torjumiseen eikä hyväksy sitä missään muodossa. Tämän pitää näkyä myös käytännössä.

KOKOOMUKSEN presidenttipeli alkoi seljetä tänään, kun puoluehallitus päätti valtuuttaa puheenjohtaja Petteri Orpoa pyytämään Alexander Stubbia presidenttiehdokkaaksi. Moni muukin puolue on asettanut jo ehdokkaansa. RKP ei ole sitä vielä tehnyt.

Anders Adlercreutz, oletko käytettävissä RKP:n presidenttiehdokkaaksi?

– Tämä (kysymys presidenttiehdokkaasta) on keskustelu, jota meillä ei ole vielä saatu liikkeelle osin varmaan hallituksen sisäisestä pohdinnasta johtuen. Se on asia, jota aikanaan puoluehallituksessa ja puolueessa laajemmin käsitellään. Sen aika ei ole ihan vielä. Me palaamme varmaan tähän asiaan joskus reilun kuukauden kuluttua.

– Jos puoluehallitus sellaista kysyy tai jos Anna-Maja Henriksson, minä niin kuin varmaan moni muukin sitä sitten siinä tilanteessa vakavasti harkitsee.