Andersson vasemmistoliiton aluevaalistartissa: ”Meillä ei ole varaa enää yhteenkään hoivakotikatastrofiin”

Vasemmistoliiton tunnus ensimmäisissä sote- eli aluevaaleissa on Hyvinvointi vaatii tekoja. Vasemmistoliitto avasi sotevaalikampanjansa lauantai-iltana 18.12. pidetyssä etätilaisuudessa. Tilaisuudessa puhuivat vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

– Suomessa on meneillään huolestuttava kehitys ihmisten terveyserojen kasvussa ja sotealan työvoimakriisi, joka vaikuttaa jo nyt saamaamme hoitoon. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kriisi voidaan ratkaista, täytyy sekä varmistaa hyvä hoito ja hoiva jokaiselle että parantaa reilusti ammattilaisten työoloja, Andersson sanoo vasemmistoliiton tiedotteen mukaan.

Anderssonin mukaan varsinkin hoitajien kokema eettinen stressi ja uupumus ajaa ammattilaisia vaihtamaan alaa.

– Henkilöstöpolitiikan onnistumisessa avainasemassa ovat tulevat hyvinvointialueen päättäjät, joilla on poikkeuksellisen paljon valtaa. He tulevat päättämään siitä, mikä palvelujen rakenne on ja kuka palvelut tuottaa ja missä olosuhteissa. Nämä ovat tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä, eikä niitä voi jättää virkamiesten tehtäväksi, vaan ne pitää päättää demokraattisesti, Sarkkinen totesi.