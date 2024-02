Anna-Maja Henriksson ei hae jatkoa RKP:n puheenjohtajana: “Minusta on viime aikoina maalattu julkisuudessa kuva, jota itse en tunnista todeksi”

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson ei jatka RKP:n puheenjohtajana tulevan puoluekokouksen jälkeen. Demokraatti Demokraatti

– Nyt olen tullut siihen pisteeseen, että on myös äärimmäisen vapauttavaa kertoa teille, että en tule asettumaan ehdolle puolueen puheenjohtajaksi seuraavassa puoluekokouksessa. Luovutan mielelläni kapulan eteenpäin ja olen hyvin ylpeä kaikesta siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet meidän kansanliikkeessä.

Henriksson ilmoitti asiasta tiistaiaamun tiedotustilaisuudessa. Hän on ehdolla alkukesän eurovaaleissa.

– Tiesin, että edessämme on äärimmäisen vaikea kevät, kun ilmoitin tammikuussa EU-ehdokkuudestani, tiesin myös, että me RKP:ssä tarvitsemme työrauhaa. Siksi pyrin silloin löytämään ratkaisun, joka ei heti käynnistäisi puheenjohtajakisaa puolueen sisällä. Ratkaisuni oli ilmoittaa, että jos minut valittaisiin, ottaisin tietenkin paikan vastaan ja että voisimme pitää sitten syksyllä ylimääräisen puoluekokouksen, jossa valitaan uusi puheenjohtaja.

– En missään vaiheessa sanonut, että jatkaisin puheenjohtajana, jos minua ei valittaisi. Valitettavasti viestini tulkittiin niin. Ja minusta on viime aikoina maalattu julkisuudessa kuva, jota itse en tunnista todeksi. Minulle on koko ajan tärkeintä ollut se, mitä on RKP:n kannalta nyt parasta.

Henriksson totesi, ettei ole optimaalinen tilanne, kun RKP joutuu hallituksessa ja eduskuntaryhmässä tulevina kuukausina käsittelemään ehkä vaikeinta taloustilannetta sitten Esko Ahon hallituksen, valmistautumaan EU-vaaleihin, varmistamaan puolueen edustajan EU-parlamentissa ja lisäksi käymään puolueen puheenjohtajakampanjaa.

– EU-vaalit ovat vaarassa jäädä varjoon. Se ei olisi hyvä asia. Toivottavasti näin ei tule käymään.

Henriksson on johtanut RKP:tä kesästä 2016.

RKP:N puoluesihteeri Fredrik Guseff sanoi tiedotustilaisuudessa, että viime aikoina on ollut jonkin verran turbulenssia ja epätietoisuutta RKP:n ympärillä tiedotusvälineissä sekä kentällä johtuen puolueen vähän heikoista kannatustuloksista.

Varsinkin kaksi viimeistä Helsingin Sanomien mittausta ovat olleet Guseffin mukaan erikoisen huonoja ja asia pitää ottaa vakavasti. Guseff aikoo tavata puolueen piirien väkeä ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä, jotta kannatus kohoaisi totutulle tasolle.

Tammikuussa Henriksson kertoi ottavansa paikan EU-parlamentissa vastaan, jos hän tulee vaaleissa valituksi.

– Siinä tapauksessa pidän luontevana, että syksyllä järjestetään puoluekokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, hän sanoi tuolloin.

RKP:n kesäkuun puoluekokous tulisi Henrikssonin mukaan mahdollisen puheenjohtajavaalin kannalta liian pian EU-vaalien jälkeen.

Tänään niin Henrikssonilla kuin Guseffilla oli toinen ääni kellossa. Guseff totesi, että puolueen sääntöjen mukaan kesäkuun puoluekokouksessa käydään puheenjohtajavaali. Niin ylimääräisellä puoluekokouksella syyskuussa kuin varsinaisella puoluekokouksella kesällä on hänen mukaansa ollut kentän kannatusta puheenjohtajavaalin ajankohtana. Nyt halutaan kuulla kentän näkemystä. Puheenjohtajavaalin ajankohdasta päättää puoluekokous.

Myös Henriksson muistutti, että puolueen sääntöjen mukaan puoluekokous pidetään kesäkuussa.

– Silloin valitaan puheenjohtaja. Se on se lähtökohta.

Jos näin ei tehtäisi puolueessa pitäisi olla hyvin selkeä yhteinen näkemys siitä, että puheenjohtajavaali olisikin vasta syyskuussa. Henrikssonin henkilökohtainen pohdinta vaikutti kuitenkin yhä olevan se, että EU-vaalit ja puheenjohtajavaalit ovat puolueen kannalta hyviä asioita ja optimaalisessa tilanteessa ne eivät menisi päällekkäin.

– Tässä on nyt sitten kentällä miettimistä, mutta lähtökohtahan on toki se, että pidetään (puheenjohtaja)vaalit silloin kesäkuussa.

Guseffin mukaan kuukauden sisällä tiedetään, onko kentällä halua siirtää valintaa syksylle.

– Jollei selkeä enemmistö kentältä ole tätä mieltä, silloin tietysti me tiedämme tässä, että pidetään vaalit nyt kesäkuussa. Näin kaikella todennäköisyydellä tullaan tekemään.

HENRIKSSONILTA kysyttiin tiedotustilaisuudessa ministeripestistä tilanteessa, jossa puolue saa uuden puheenjohtajan.

– Se on aivan selvää, että jos ja kun meille valitaan uusi puheenjohtaja, se puheenjohtaja valitsee itselleen sen ministeripestin, minkä hän haluaa ja sen puheenjohtajan sanalla on varmasti myös suuri vaikutus siihen, mikä on sitten mahdollisesti tuleva RKP:n ministerisalkkujen jako. Minä en lähde spekuloimaan siitä, se on uuden puheenjohtajan tehtävä sitten sinä päivänä.

Henriksson sanoi jatkavansa puheenjohtajana niin kauan, kunness puolueessa on uusi puheenjohtaja.

Hän on toiminut puolueen johdossa kahdeksan vuotta ja kesällä tulee yhdeksän vuotta ministerinä. Henriksson kuvasi tehtävää raskaaksi.

– Ja totta kai on niin, että on oikeastaan aika epäinhimillistäkin olla nyt sellaisessa pyörityksessä, missä olen ollut nämä viimeiset viikot. Kyllä minulla on ollut selkeä näkemys siihen, että minun on jossain vaiheessa myös kerrottava, missä minun oma rajani menee. Kyllähän se on ollut minulle selvä, että en tulisi jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kesän jälkeen, hän sanoi.

Hän ei kuvannut tarkemmin, mihin pyörityksellä viittasi, mutta hallitus on tiukan paikan edessä valmistautuessaan etsimään kehysriihessä uusia sopeutuskeinoja. Lisäksi RKP:n sisällä alkoi välittömästi puheenjohtajapeli Henrikssonin ilmoittauduttua tammikuussa eurovaaleihin.

Tehtävän raskautta kuvatessaan Henriksson viittasi myös pandemia-aikaan ja viime kesään, jolloin käytiin rasismikeskustelua.

Henrikssonilta udeltiin myös, miksi häneltä kesti niin kauan ilmoittaa selväsanaisesti, ettei hän tavoittele jatkokautta puheenjohtajana. Hän totesi, että olisi toivonut, että olisi ymmärretty paremmin, mitä hän on ajatellut. Hän sanoi myös, ettei viestintä onnistunut nappiin.

– Paljon on ollut sellaisia, voidaan sanoa, että myös suomenkielisessä mediassa, sellaisia, miten nyt sanoisin, kannanottoja, jotka eivät ole tulleet minulle suoraan. Tietysti sekään ei ole mitenkään kivaa, että keskustelua käydään toimittajien kanssa, mutta ei tuoda näitä näkemyksiä puoluehallituksessa eikä puoluevaltuustossa esille. Minun puhelimeni kyllä toimii joka päivä 24/7.

– Toivon, että tulevaisuudessa puhutaan suoraan, ei tarvitse median kautta eikä tarvitse myös mennä anonyymisti median kautta.

Henrikssonin mukaan puolueen sisältä ei tullut painetta kertoa jatkosta.

– Olen itse valinnut tämän aikataulun, Henriksson sanoi ja arvioi, että tämän päivän tiedotustilaisuus yllättäneenkin puolueen jäseniä.

Uutista päivitetty tiedotustilaisuuden annilla kello 12.17.