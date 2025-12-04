Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

4.12.2025 12:51 ・ Päivitetty: 4.12.2025 13:02

Ministeri puuttui valiokuntatyöhön: ”Sama tilanne toistuu joka syksy”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 18. marraskuuta 2025.

Peruspalveluministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jokavuotinen työruuhka, erimielisyydet ja ulosmarssit johtuvat valiokunnan johtamistavoista.

Susanna Luikku

Demokraatti

Valiokunnan puheenjohtaja on Krista Kiuru (sd.).

– Sama tilanne näyttää toistuvan joka syksy. Kiurulla on taipumus viedä nämä käsittelyt siihen pisteeseen, että vähintään yksi budjettilaki jää käsittelemättä. Ei auta kuin toivottaa valiokunnan jäsenille jaksamista ja pitkää pinnaa, Juuso kommentoi medialle eduskunnassa torstaina.

Suoraan kysymykseen siitä, pitääkö Juuso nimenomaan Kiurun jarrutusta syynä lakiesitysten ruuhkautumiseen, vastuuministeri ei enää vastannut.

Kiurun johtamistyyli, sote-valiokunnan ilmapiiriongelmat ja työmäärä ruuhkineen ovat olleet julkisuudessa ennenkin, mutta on poikkeuksellista, että hallituksesta puututaan eduskuntatyöhön, johon valiokunnatkin kuuluvat – etenkään henkilöitä nimeltä mainiten.

SOSIAALI– ja terveysvaliokunnan pitäisi saada kolme budjettilakia eli apteekkilakiesitys sekä esitykset teknologian käytöstä vanhustenhuollossa ja toimeentulotuen uudistamisesta valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn vielä ensi viikon alkupuolella.

Perustuslakivaliokunta on jo kertaalleen käsitellyt kaikkia kolmea lakiesitystä ja todennut niissä merkittäviäkin puutteita. Opposition edustajien mukaan lakiesitykset ovat pohjimmiltaan lähinnä vain jatkoa hallituksen leikkaus- ja säästötoimille.

Kiurun mukaan valiokunnassa on keskusteltu esitysten palauttamisesta vielä kertaalleen perustuslakivaliokuntaan b-lausuntoa varten, mikä tarkoittaisi hyvin todennäköisesti käsittelyjen lykkääntymistä ensi vuoteen.

Myös valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on todennut, että mikäli budjettilakeja ei ehditä käsitellä valiokunnassa, tarkempaan valmisteluun täytyy ottaa lisäaikaa.

