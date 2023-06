Anna-Maja Henrikssonille tiukka kysymys – Tekeekö hallitus nyt perussuomalaista politiikkaa?

Tulevan hallituksen puolueiden puheenjohtajat olivat median tentattavana Säätytalolla tänään hallitusohjelman julkaisemiseen liittyvien puheittensa jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta kysyttiin muun muassa hallitusohjelmakirjauksesta, jonka mukaan turpeenpoltto loppuu siirtymäkauden jälkeen. Ohjelman mukaan tyhjeneville turvepelloilla voidaan rakentaa muun muassa aurinkovoimaloita.

Riikka Purra puolustautui sanoen muun muassa, että turve löytyy edelleen tärkeänä huoltovarmuusosiosta.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli linjannut vaalikamppailun aikana, ettei hänen puolueensa mene perussuomalaista politiikkaa tekevään hallitukseen. Häneltä ja Riikka Purralta kysyttiinkin, tekeekö hallitus perussuomalaista politiikkaa.

– Eiköhän se nyt ole aivan selvä, että jos täällä on neljä puoluetta, se tekee niiden kaikkien mukaista politiikkaa joissakin asioissa ja joissakin asioissa ehkä niiden linjan vastaista tai niille ehkä hieman epämieluistakin ja sitten hirvittävän paljon yksinkertaisia kompromisseja, Purra vastasi.

– Tässä tullaan varmaan tekemään yhteistä politiikkaa, myös RKP:n ohjelmaan nojautuvaa politiikka ja sitten me olemme yrittäneet löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin, joissa meillä on ollut suurimmat näkemyserot, sanoi puolestaan Henriksson.

– Tässä tehdään sekä kokoomuslaista, RKP:läistä, perussuomalaista ja kristillisdemokraattista yhteiscoctailia, hän jatkoi.

HALLITUKSEN muodostaja Petteri Orpo sai vastattavakseen kysymyksen ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamisesta palkattomaksi.

Orpo totesi, että hyvin monissa työehtosopimuksissa asiasta on sovittu toisin ja voidaan jatkossakin sopia.

– Sen lisäksi tämä ei koske esimerkiksi, kun lapset ovat sairaana. Siinä on paljon poikkeuksia. Se ei ole niin dramaattinen muutos kuin kuulostaa. Nämä ovat työllisyysryhmässä huolella pohdittuja kysymyksiä ja tällä uskotaan olevan myöskin tervehdyttävää merkitystä, hän totesi.

Orpolle huomautettiin kysymyksessä, että poliitikkojen palkkiot kuitenkin juoksevat.

Riikka Purralta udeltiin, ovatko puolueen vastauksia äänestäjille esimerkiksi se, että enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta ja työntekijän irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Tällä hetkellä syyn pitää olla asiallinen ja painava.

– Perussuomalaiset eivät näe, että työnantajien ja työntekijöiden edut ovat toisilleen vastakkaiset ja näiden ryhmien pitää omista poteroistaan vastustaa kaikkia uudistuksia. Hyvin monet tämän hallituksen tekemät uudistukset ovat sellaisia, että ne tukevat työllisyyttä, uusien työpaikkojen syntymistä ja työn kannustamista. Se on nimenomaan molempien osapuolten etu, Purra sanoi.

Purran mukaan työn heikot kannustimet ovat yksi suurimmista suomalaisen yhteiskunnan ongelmista.

– Niihin liittyy sitten kerrannaisvaikutuksiltaan muita ongelmia kuten vaikkapa työvoimapula, jonka yksi selkeä syy on se, että työ ei kannusta.

– Nykypäivän Suomessa meillä on paljon pieniä yrittäjiä, jotka haluaisivat ehkä palkata lisää työntekijöitä, mutta se ei ole mahdollista. Se on liian vaikeaa, kallista ja riskipitoista. Se, että näitä hieman helpotetaan, on varmasti kaikkien etu.

PETTERI Orpo lisäsi, että hallitus aikoo toteuttaa puolen miljardin ansiotuloveron keventämisen, joka kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Samalla, kun kannusteita lisätään, Orpon mukaan ostovoima paranee.

– Pidän tätä hyvin palkansaajamyönteisenä politiikkana.

Hallituksen on määrä valmistella työmarkkinamuutoksia kolmikantaisesti. Orpolta haluttiin vastaus, mikä on kolmikannan rooli, jos yksimielisyyttä ei synny.

Orpo vastasi, että on hyvin tärkeää saada työelämään, työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan liittyviä uudistuksia nopeasti eteenpäin.

Hallitus näyttää oleva valmis toimimaan omaehtoisesti, mikäli yksimielisyyttä ei löydy.

– Halutaan varmistaa näiden läpipääsy, mutta käydä yhteinen keskustelu ja yhteinen valmistelu. Mutta hallitus kantaa vastuun, Orpo totesi.