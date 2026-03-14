14.3.2026 08:43 ・ Päivitetty: 14.3.2026 08:43

Anna Mäkipää jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Vasemmistoliiton puoluesihteerinä vuodesta 2022 toiminut Anna Mäkipää jatkaa tehtävässään.

Anna Mäkipää jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä. Mäkipää valittiin tänään jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on tänään koolla Helsingissä.

– Lähiaikojen tärkein tehtävämme on voittaa yhdessä eduskuntavaalit. Tarvitsemme vaalivoiton, jotta voimme yhdessä pelastaa hyvinvointivaltion ja turvata ihmisten elintärkeät palvelut, Mäkipää sanoi puheessaan.

Mäkipään mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tekee häikäilemätöntä politiikkaa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ohjelmassa on myös puheenjohtaja Minja Koskelan linjapuhe.

