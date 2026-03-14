Anna Mäkipää jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä. Mäkipää valittiin tänään jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on tänään koolla Helsingissä.

– Lähiaikojen tärkein tehtävämme on voittaa yhdessä eduskuntavaalit. Tarvitsemme vaalivoiton, jotta voimme yhdessä pelastaa hyvinvointivaltion ja turvata ihmisten elintärkeät palvelut, Mäkipää sanoi puheessaan.

Mäkipään mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tekee häikäilemätöntä politiikkaa.