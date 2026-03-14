Politiikka
14.3.2026 08:43 ・ Päivitetty: 14.3.2026 08:43
Anna Mäkipää jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä
Anna Mäkipää jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä. Mäkipää valittiin tänään jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita.
Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on tänään koolla Helsingissä.
– Lähiaikojen tärkein tehtävämme on voittaa yhdessä eduskuntavaalit. Tarvitsemme vaalivoiton, jotta voimme yhdessä pelastaa hyvinvointivaltion ja turvata ihmisten elintärkeät palvelut, Mäkipää sanoi puheessaan.
Mäkipään mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tekee häikäilemätöntä politiikkaa.
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ohjelmassa on myös puheenjohtaja Minja Koskelan linjapuhe.
