Politiikka

3.2.2026 14:01 ・ Päivitetty: 3.2.2026 14:01

Anne-Mari Virolainen ei voi kieltäytyä kansanedustajan paikasta

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
Anne-Mari Virolainen (kok.) menossa eduskunnan suuren valiokunnan kokoukseen Helsingissä 19. kesäkuuta 2019.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) tilalle varasijalta nouseva Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok.) ei voi kieltäytyä kansanedustajan paikasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).

Virolainen voi Halla-ahon mukaan pyytää vapautusta vasta sitten, kun hän on kansanedustaja.

Sirén valittiin tammikuussa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajaksi. Sirénin on tarkoitus aloittaa tehtävässä toukokuun alussa.

EDUSKUNNAN puhemiesneuvosto päätti tiistaina puoltaa Sirénin eroa eduskunnasta.

Virolainen viestitti STT:lle aiemmin, ettei aio ottaa Siréniltä vapautuvaa tehtävää vastaan, jos tilanne sen sallii. Jos Virolainen myöhemmin pyytää vapautusta, nousee hänen paikalleen Pertti Hemmilä (kok.).

Virolainen oli kansanedustaja vuosina 2007-2023.

Toimituksen valinnat

