Anne Moilanen aloittaa Kainuun Sanomien päätoimittajana

Anne Moilanen aloittaa 1. helmikuuta Kainuun Sanomien vastaavana päätoimittajana. Moilasesta tulee myös Koti-Kajaanin ja Sotkamo-lehden vastaava päätoimittaja.

Vuonna 1976 syntynyt Moilanen on urallaan työskennellyt aiemmin toimittajana Ylellä, Helsingin Sanomissa ja Annassa. Hän on ollut myös MustRead-verkkomedian ja feministisen Tulva-lehden päätoimittaja.

TOIMITTAJAN uransa alussa Moilanen työskenteli Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuussa, jotka kuuluvat nykyään Hilla Groupiin.

Lisäksi Moilanen on työskennellyt viestinnän johtotehtävissä media-alalla ja entisen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen (vas.) erityisavustajana.