7.1.2026 11:36 ・ Päivitetty: 7.1.2026 14:08
Anne Moilanen aloittaa Kainuun Sanomien päätoimittajana
Anne Moilanen aloittaa 1. helmikuuta Kainuun Sanomien vastaavana päätoimittajana. Moilasesta tulee myös Koti-Kajaanin ja Sotkamo-lehden vastaava päätoimittaja.
Vuonna 1976 syntynyt Moilanen on urallaan työskennellyt aiemmin toimittajana Ylellä, Helsingin Sanomissa ja Annassa. Hän on ollut myös MustRead-verkkomedian ja feministisen Tulva-lehden päätoimittaja.
TOIMITTAJAN uransa alussa Moilanen työskenteli Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuussa, jotka kuuluvat nykyään Hilla Groupiin.
Lisäksi Moilanen on työskennellyt viestinnän johtotehtävissä media-alalla ja entisen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen (vas.) erityisavustajana.
Kainuun Sanomien nykyinen vastaava päätoimittaja Päivi Bisi jää eläkkeelle helmikuun aikana. Moilasesta tulee vuonna 1918 perustetun lehden yhdeksäs vastaava päätoimittaja.
