Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Toimituksen kommentit

8.1.2026 08:28 ・ Päivitetty: 8.1.2026 08:28

SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Ylen uusin kannatuskysely kasaa puolueita lähemmäs toisiaan.

Rane Aunimo

Demokraatti

Suurimmillaan SDP:n ero esimerkiksi perussuomalaisiin oli viime vuonna noin 15 prosenttiyksikköä ja kokoomukseen kuutisen prosenttiyksikköä.

Nyt SDP:n kaula perussuomalaisiin on noin yhdeksän ja kokoomukseen noin neljä prosenttiyksikköä.

Ylen mittaukseen osuivat ainakin paljon medianäkyvyyttä saaneet silmienvenyttelykohu ja kiivas susikeskustelu. Molemmat aiheita, joissa keskitien kulkijat tuppaavat jäädä sivuun.

Sattumaa tai ei, suomalaisen poliittisen spektrin oikea ja vasen laita nostivat kannatustaan.

Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että SDP:n kannatus laskee nyt toista kuukautta putkeen: pudotusta on tullut marraskuusta puolitoista prosenttiyksikköä.

On hyvä huomata, että samassa ajassa kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus on noussut vain hyvin maltillisesti, puolisen prosenttiyksikköä kummallakin.

Lisää aiheesta

Ylen kannatuskysely: Hallitus selvisi rasismikohusta kevyesti

Pääministeripuolueen asemasta ainakin puheissa haaveileva keskusta on puolestaan tullut taas alaspäin ja mataa suurin piirtein vuoden 2019 eduskuntavaalien tasolla.

Pahimmat kilpailijat ovat edelleen aika kaukana.

OMAAN silmääni Ylen kyselyssä ei ole suurta dramatiikkaa, vaikka sellaistakin mittauksen kommentointiin on koetettu oitis lyödä.

Mittaus kasaa puolueita lähemmäs ”normaalia”, jossa kärkipuolueen suosio liikkuu 21-23 prosentin liepeillä. Suomen oloissa 25 prosentin lukemat ovat mille tahansa puolueelle epätavallisia ja tuskin kovin pitkään jatkuvia.

SDP:n kannatus on edelleen liki 24 prosenttia.

Verrattuna tasan vuoden takaiseen Ylen kyselyyn muutokset kärkinelikossa ovat itse asiassa liki merkityksettömiä. Eniten kannatustaan on vuodessa kasvattanut SDP. Ero edellisten eduskuntavaalien tulokseen korostaa lisää politiikan tuulten muutosta.

Kaikki muu on jossittelua. Mikäli SDP:n kannatus jatkaisi laskuaan myös tulevina kuukausina, voisimme hiljalleen puhua trendistä. Hälytyskellojen kilkattelua kannattaa vielä välttää.

Toistaiseksi voimme tyytyä puhumaan vaikkapa kausivaihtelusta, semminkin kun puolue on maan selvästi suosituin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

8.1.2026 06:29

Ylen kannatuskysely: Hallitus selvisi rasismikohusta kevyesti

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
8.1.2026
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
8.1.2026
Arvio: Uutuuskirja arvostelee tapaa, jolla luemme historiaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU