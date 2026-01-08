Toimituksen kommentit
8.1.2026 08:28 ・ Päivitetty: 8.1.2026 08:28
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Ylen uusin kannatuskysely kasaa puolueita lähemmäs toisiaan.
Suurimmillaan SDP:n ero esimerkiksi perussuomalaisiin oli viime vuonna noin 15 prosenttiyksikköä ja kokoomukseen kuutisen prosenttiyksikköä.
Nyt SDP:n kaula perussuomalaisiin on noin yhdeksän ja kokoomukseen noin neljä prosenttiyksikköä.
Ylen mittaukseen osuivat ainakin paljon medianäkyvyyttä saaneet silmienvenyttelykohu ja kiivas susikeskustelu. Molemmat aiheita, joissa keskitien kulkijat tuppaavat jäädä sivuun.
Sattumaa tai ei, suomalaisen poliittisen spektrin oikea ja vasen laita nostivat kannatustaan.
Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että SDP:n kannatus laskee nyt toista kuukautta putkeen: pudotusta on tullut marraskuusta puolitoista prosenttiyksikköä.
On hyvä huomata, että samassa ajassa kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus on noussut vain hyvin maltillisesti, puolisen prosenttiyksikköä kummallakin.
Pääministeripuolueen asemasta ainakin puheissa haaveileva keskusta on puolestaan tullut taas alaspäin ja mataa suurin piirtein vuoden 2019 eduskuntavaalien tasolla.
Pahimmat kilpailijat ovat edelleen aika kaukana.
OMAAN silmääni Ylen kyselyssä ei ole suurta dramatiikkaa, vaikka sellaistakin mittauksen kommentointiin on koetettu oitis lyödä.
Mittaus kasaa puolueita lähemmäs ”normaalia”, jossa kärkipuolueen suosio liikkuu 21-23 prosentin liepeillä. Suomen oloissa 25 prosentin lukemat ovat mille tahansa puolueelle epätavallisia ja tuskin kovin pitkään jatkuvia.
SDP:n kannatus on edelleen liki 24 prosenttia.
Verrattuna tasan vuoden takaiseen Ylen kyselyyn muutokset kärkinelikossa ovat itse asiassa liki merkityksettömiä. Eniten kannatustaan on vuodessa kasvattanut SDP. Ero edellisten eduskuntavaalien tulokseen korostaa lisää politiikan tuulten muutosta.
Kaikki muu on jossittelua. Mikäli SDP:n kannatus jatkaisi laskuaan myös tulevina kuukausina, voisimme hiljalleen puhua trendistä. Hälytyskellojen kilkattelua kannattaa vielä välttää.
Toistaiseksi voimme tyytyä puhumaan vaikkapa kausivaihtelusta, semminkin kun puolue on maan selvästi suosituin.
