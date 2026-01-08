SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla

Suurimmillaan SDP:n ero esimerkiksi perussuomalaisiin oli viime vuonna noin 15 prosenttiyksikköä ja kokoomukseen kuutisen prosenttiyksikköä.

Nyt SDP:n kaula perussuomalaisiin on noin yhdeksän ja kokoomukseen noin neljä prosenttiyksikköä.

Ylen mittaukseen osuivat ainakin paljon medianäkyvyyttä saaneet silmienvenyttelykohu ja kiivas susikeskustelu. Molemmat aiheita, joissa keskitien kulkijat tuppaavat jäädä sivuun.

Sattumaa tai ei, suomalaisen poliittisen spektrin oikea ja vasen laita nostivat kannatustaan.