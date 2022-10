Annika Saarikko ehti jo iloita keskustan ”paluuta suurten joukkoon”, mutta nyt edessä voi olla historiallinen mätkähdys

Sitä osasi odottaa, mutta silti hieraisi silmiään. Keskustan kannatus on Ylen tuoreimmassa mittauksessa 10,3 prosenttia, laskua edelliseen gallupiin liki puolitoista prosenttiyksikköä. Rane Aunimo Demokraatti

Modernin mittaushistorian pohjalukemat, tiivisti Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Ei mennä asioiden edelle, eikä povata hallituskumppanille huonoa, mutta 10,3 % on veret seisauttava luku. Jopa haamuraja kymmenen on jo vaarassa alittua.

Keskustan suosio on nyt numeroina jotakin aivan muuta kuin toivottiin, kun Annika Saarikko huudettiin puolueen johtoon syyskuussa 2020. Elokuussa 2020 keskustan kannatus oli edellisissä pohjissa 10,5 prosentissa.

Aluevaaleissa tammikuussa 2022 keskusta nappasi juuri sille kaikkein suosiollisimmissa vaaleissa yli 19 prosentin vaalituloksen ja sai Saarikon hehkuttamaan keskustan ”paluuta suurten joukkoon”.

ALUEVAALIT ja sen tulos ovat lokakuussa 2022 vain kaunis muisto ja alleviivaus, missä suossa keskusta nyt kyntää, kun eduskuntavaaleihin on vain vähän yli puoli vuotta aikaa.

Keskusta on koettanut aika lailla kaikkea kuviteltavissa olevaa hallituskauden aikana. Kuntavaalien ja aluevaalien alla voimistunut ärhentely auttoi ja tulos oli kummassakin ennakoitua parempi, kun ydinkannattajat saatiin liikkeelle.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja veikatakseen, että tyylilaji tulee olemaan sama eduskuntavaalien alla.

Perusongelma nimenomaan eduskuntavaalien näkökulmasta ei ole poistunut. Keskusta vaihtoi porvarihallituksen raskaan vaalitappion jälkeen nykyiseen SDP-johtoiseen hallitukseen ja politiikan suunta muuttui yhdessä yössä.

Mitä siellä tekemässä, kissanpoikia pesemässä, tokaisi jo Kalevi Sorsa aikoinaan oppositioon jäämisestä.

Monissa kysymyksissä, vaikkapa ihmisten yhdenvertaisuuteen tai eläinten oikeuksiin liittyvissä, keskusta yksinkertaisesti julistaa nykyaikaa vastaan ja kilpailee perussuomalaisten kanssa taantumuksessa. Sitä se ei voi voittaa etenkään hallitusasemassa, kun perussuomalaisille riittää räksyttää oppositiossa.

Keskustan kaupunkityöryhmä linjasi äskettäin, että puolueen tavoite on olla pääkaupunkiseudun suurin puolue vuonna 2031. Uskokoon ken tahtoo ja tavoitteita pitää kaikilla olla.

Puolueen kannatus oli Helsingin vaalipiirissä viime eduskuntavaaleissa 2,9 % ja Uudenmaan vaalipiirissä 6,5 %. Tekemistä siis riittää, mutta kaupungistumisen jatkuessa äänet siirtyvät väistämättä asutuskeskuksiin. Eduskuntavaalien tulos tehdään kaupungeissa.

SDP:N osalta kannatustilanne näyttää vakiintuneen noin 19 prosentin tietämille. Näkökulmakysymys, miten suosiota tulkitsee.

Kiistaton fakta on, että tällä tasolla SDP ylittäisi edellisten eduskuntavaalien tuloksen ja ottaisi siten vaalivoiton. Yhtä totta on, että matka johtavaan kokoomuksen on huiman pitkä, viisi prosenttiyksikköä. Suurimman puolueen aseman uusiminen on siis monen käänteen päässä. Kymmeniä ja taas kymmeniä tuhansia ääniä pitäisi saada lisää ja nimenomaan kokoomukselta pois.

Kiinnostava yksityiskohta gallupissa on tämä: perussuomalaisten kannatus oli tämän vuoden toukokuussa 13,6 %. Katkeamaton nousukäyrä sittemmin on johtanut nykyisiin lukemiin 17,1 %.

Samaan aikaan SDP ei ole menettänyt kannatustaan ollenkaan. Kokoomukselta ja keskustalta on sen sijaan lähtenyt 2 prosenttiyksikköä kummaltakin. Ainakin ensimmäisenä perussuomalaiset on siis kilpaillut keskustaoikeiston kanssa.