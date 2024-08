Ansiopäivärahalle pääsy vaikeutuu ja porrastus nakertaa sen tasoa – nämä muutokset astuvat voimaan syyskuussa

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehdot tiukentuvat ja taso laskee syyskuun alussa voimaan tulevien lakimuutosten myötä, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö (TYJ) muistuttaa. Demokraatti Demokraatti

Työttömyysturvan ehdot muuttuvat siten, että jatkossa ansiosidonnaisen saamiseksi vaaditaan aiempaa pitempää työhistoriaa. Nyt ansiopäivärahaa voidaan maksaa puolen vuoden työn perusteella, mutta jatkossa tähän vaaditaan vuoden työskentelyä.

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä taas laskee porrastusta koskevan lakimuutoksen myötä. Ansiosidonnaisen porrastus tarkoittaa, että päivärahan taso alenee asteittain.

– Työttömyysturvan ehdot tiukentuvat kolmatta kertaa vuoden aikana. Kyse on toistaiseksi suurimmasta muutoksesta. Porrastuksen vaikutus päivärahan tasoon on erittäin merkittävä ja se tulee koskemaan valtaosaa päivärahan saajista. Työssäoloehdon pidennys vaikuttaa pienempään ryhmään, mutta menetys yksilötasolla on suuri, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo tiedotteessa.

Keskimääräinen ansiopäiväraha oli TYJ:n mukaan viime vuonna bruttona 1 690 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen päiväraha laskee porrastuksen seurauksena noin kahden kuukauden maksujakson jälkeen 1 350 euroon ja noin kahdeksan kuukauden maksujakson jälkeen 1 270 euroon.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksista kesäkuussa.

Ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee usealla tavalla.

PORRASTUS ja työskentelyvaatimuksen pidennys tulevat voimaan yhtä aikaa. TYJ:n mukaan muutokset vaikuttavat pääsääntöisesti niihin henkilöihin, jotka jäävät työttömäksi syyskuussa tai sen jälkeen.

Ansiosidonnaisen porrastus vaikuttaa TYJ:n mukaan arviolta kahteen kolmesta ansiopäivärahan saajasta. Useimpina vuosina tämä tarkoittaa 150 000-200 000 henkilöä. TYJ:n mukaan kolmannes työttömistä työllistyy niin nopeasti, ettei porrastus ehdi vaikuttaa etuuteen. Työssäoloehdon pidennys vaikuttaa erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin.

TYJ:n mukaan ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien tilannetta vaikeuttaa se, että samalla luovutaan poikkeuksista, jotka mahdollistivat tietyssä iässä ansiopäivärahaoikeuden kerryttämisen tuetusti. Kuntien velvoite löytää ikääntyneille työttömille töitä poistuu ja ansiopäivärahaoikeuden kerryttäminen palkkatukityössä rajoitetaan vain poikkeustilanteisiin, tiedotteessa kerrotaan.

– Ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee usealla tavalla. Työttömyyden kesto on ikääntyneiden joukossa tavallista pidempi ja työllistyminen vapaille markkinoille voi olla tietyn iän jälkeen vaikeaa. Käytännössä yhä useampi ikääntynyt työtön tippuu jatkossa työmarkkinatuelle, Villman toteaa