Antonio Guterres: Venäjän aika lopettaa ”absurdi sotansa”, jota ei voi voittaa

Venäjän on aika lopettaa Ukrainassa ”absurdi sotansa”, jota ei voi voittaa, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.

Guterres sanoi, että Venäjän armeija on piirittänyt Mariupolin kaupunkia yli kaksi viikkoa. Sitä on jatkuvasti pommitettu, tulitettu ja sitä vastaan on hyökätty. Ja minkä vuoksi, hän kysyy.

Pääsihteeri huomauttaa, että vaikka Mariupol kukistuisi, Ukrainaa ei voi valloittaa kaupunki kaupungilta, katu kadulta ja talo talolta.

Taistelujen jatkuminen tuo Guterresin mukaan vain lisää kärsimystä, hävitystä ja kauhua.