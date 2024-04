Antti Kurvinen ei pyri keskustan puheenjohtajaksi – “Viisainta on se, että en ole nyt ehdolla”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei tavoittele puolueensa puheenjohtajuutta eikä varapuheenjohtajuutta ensi kesän puoluekokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kurvinen kertoi asiasta STT:lle.

- Nämä ovat aina isoja ja monimutkaisia päätöksiä, missä on monia vaikuttimia. Mutta kokonaisharkinta on päätynyt siihen, että viisainta on se, että en ole nyt ehdolla.

Kurvinen ei aio tavoitella myöskään puolueensa varapuheenjohtajan paikkaa.

Hän sanoi tukevansa tulevaa puheenjohtajaa nykyisessä roolissaan.

- Kenttäväki osaa arvioida, millaisen johtajan haluaa. Ja omalta osaltani sitten täältä eduskunnasta tuen ryhmän puheenjohtajana hänen työtään.

MYÖS keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi kertoi, ettei hän tavoittele puolueen puheenjohtajuutta. Sen sijaan Kemppi hakee jatkokautta varapuheenjohtajana.

Tähän mennessä keskustan puheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet kansanedustajat Tuomas Kettunen ja Antti Kaikkonen.

Ennakkosuosikkina pidetty Kaikkonen on kuudennen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hän toimi puolustusministerinä Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallituksissa.

Kaikkonen pyrki keskustan puheenjohtajaksi myös syksyllä 2019, mutta jäi silloin kisassa toiseksi, kun puolueen johtoon valittiin Katri Kulmuni.

Kettunen on toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä.

Keskustan puoluekokous järjestetään kesäkuussa Jyväskylässä. Puolueen nykyinen puheenjohtaja Annika Saarikko jättää tuolloin tehtävänsä.