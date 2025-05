Antti Kurvinen: keskiluokassa kytee kapina, kun ”kykypuolueella” on valta noussut päähän

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan tavallisten työtä tekevien suomalaisten keskuudessa kasvaa tyytymättömyys hallituksen politiikkaa ja etenkin pääministeripuolue kokoomusta kohtaan. Demokraatti Demokraatti

– Nämä terveiset tulevat vastaan kautta Suomen, kun kuuntelee ihmisten toiveita ja huolia sekä mietteitä nykymenosta. Opettajien pettymys on tästä viimeisin osoitus. Kokoomuksen mainoskampanja osoittaa, miten kauas pääministeripuolue on erkaantunut ihmisten arjesta. Suorastaan lapsellinen lällättely ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamisella kertoo, että ”kykypuolueella” on valta on noussut päähän, Antti Kurvinen sanoo.

Kurvinen ymmärtää keskituloisten suomalaisten tuntoja.

– Nämä ihmiset kannattelevat työllään, yrittämisellään ja maksamillaan veroilla Suomea. Orpo ja kokoomus ovat kääntäneet heille täysin selkänsä.

Kurvisen mukaan pääministeripuolue on junttaantunut yksiselitteisesti ja yksipuolisesti rahapiirien, suuryritysten ja isoimpien työnantajien käsikassaraksi. Tämä linja käy ilmi hallituksen politiikasta viimeisten kahden vuoden aikana ja myös puoliväli- ja kehysriihen päätöksistä.

– Hallituksen politiikan vuoksi hyvinvointialueilla lomautetaan ja irtisanotaan hoitajia, lääkäreitä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluissa töitä tekeviä. Rahaa kuitenkin riittää kokoomusta lähellä oleville, jo valmiiksi huipputuloksia tahkoaville yksityisille terveysjäteille.

KURVISEN mukaan lisävelalla toteutettava yhteisöveron yleinen alentaminen hyödyttää tosiasiallisesti isoimpia, osakeyhtiömuotoisia yrityksiä ja päätyy useiden arvioiden mukaan osinkoina sijoittajien taskuihin.

– Muut kuin osakeyhtiömuotoiset, joita monet yksinyrittäjät ja muut pienimmät ovat sen sijaan jäivät nuolemaan näppejään. Nämä tavalliset yrittäjät ovat saaneet kokoomukselta vain keppiä, kuten arvonlisäveron korotukset ja kotitalousvähennyksen rajun heikennyksen.

Veronalennukset painotetaan suurituloisimmille, keski- ja pienituloiset saavat enintään murusia, jos niitäkään, Kurvinen sanoo.

– Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen, työhuonevähennyksen lopettaminen ja muut puoliväliriihen veropäätökset pitkälti mitätöivät monen tavallisen, työtä tekevän suomalaisen saaman hyödyn yhdistettynä aiempiin kulutusveron korotuksiin sekä tulevaan työttömyysvakuutusmaksun korotukseen.

KURVISEN mukaan keskusta tukisi tavallisia, työllistäviä pien- ja yksinyrittäjiä esimerkiksi toteuttamalla investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille sekä parantamalla kotitalous- ja yrittäjävähennyksiä.

Yhteisöverotusta keskusta uudistaisi Viron mallin suuntaan, jolloin alennus kohdistuisi yritykseen kasvun ja investointien tueksi jätettävään osaan. Keskusta ei poistaisi esimerkiksi ay-jäsenmaksun verovähennysoikeutta eikä työhuonevähennystä ja kohdistaisi veronalennukset etenkin pieni- ja keskituloisille.