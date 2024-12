Antti Lindtman IS:ssa: “Uskaltaako mikään puolue mennä enää perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen?”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kaipaa valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.) selvennystä perussuomalaisten näkemykseen Suomen äärioikeistosta. Demokraatti Demokraatti

Lindtman oli keskiviikkona vieraana Ilta-Sanomien Haapala-TV:ssä, jossa hän mainitsi Purran viime sunnuntaina suorastaan “mainostaneen” kohuttua 612-kulkuetta, johon perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja aikoo edelleen osallistua.

– Sittemmin olemme kuulleet, että suojelupoliisi on todennut, että on hyvin todennäköistä, että siellä on äärioikeistolaisia toimijoita, jolloin kyllähän tässä herää kysymys, onko perussuomalaisilla jokin oma suojelupoliisista poikkeava arvio mitä tulee äärioikeistoon tai sen uhkaan.

– Minusta tämä on se kaikista olennaisin kysymys, joka tässä on ilmassa ja tähän kaivattaisiinkin kyllä Purralta selventävää puheenvuoroa, Lindtman sanoi ohjelmassa.

SDP:n puheenjohtajalta kysyttiin myös, voidaanko SDP:tä nähdä samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

– Kun katsoo perussuomalaisten jatkuvia irtiottoja tästäkin hallituksesta, kyllä tässä on herätettävä kysymys, uskaltaako mikään puolue mennä enää perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

– Meidän osalta ei ole tarvinnut tehdä tässä uudelleenlinjauksia, Lindtman vastasi viitaten Sanna Marinin johtaman SDP:n aiempiin kantoihin.