Antti Lindtman tylyistä luvuista: “Työllisyys vajoaa, Suomi on ajettu leikkauskierteeseen”

Työllisyys laski maaliskuussa vuodentakaisesta, kertoi Tilastokeskus aiemmin tänään. Keskiviikkona julkaistun työvoimatutkimuksen tietojen mukaan työllisiä 15-74-vuotiaita oli maaliskuussa 52 000 vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

– Hallituksen talouspolitiikan pohja on pettänyt. Työllisyys vajoaa, Suomi on ajettu leikkauskierteeseen.

Lindtman kirjoittaa, että hallitus lupasi 100 000 työpaikkaa, mutta nyt ollaan miinuksella 50 000.

– Matkaa tavoitteeseen: 150 000.

Aihetta kommentoi myös SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm omassa päivityksessään.

-Nips naps, kun hallituksen sakset käy ja leikkuri laulaa. Hallitus sai perinnöksi ennätystyöllisyyden ja sekin on nyt sulanut. Selvää on, ettei hallituksen toimet pure. Aikaan on saatu vain ennätyksellinen työmarkkinakaaos ja yhä sukeltava työttömyys.

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli maaliskuussa 60 000 enemmän vuoden takaiseen nähden. Tilastokeskuksen mukaan sekä miesten että naisten työttömyys kasvoi maaliskuussa viime vuodesta.

Tarkalleen ottaen hallitusohjelmassa sanotaan, että “Hallitus toteuttaa uudistuksia työllisyyden nostamiseksi vähintään 100 000 työllisellä” ja että niillä tavoitellaan julkisen talouden vahvistumista yli 2 miljardilla eurolla.