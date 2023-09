Antti Rinteeltä kylmäävä arvio: ”Kysymys on kymmenen kertaa vakavammista asioista”

Entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) katsoo tulevaa työmarkkinasyksyä hyvin huolestuneena. Rinteen mukaan näkymät ovat huomattavasti dramaattisemmat kuin Sipilän hallituksen aloittaessa syksyllä 2015. Tuolloin sorvattiin kilpailukykysopimusta ja monenlaisia heikennyksiä palkansaajien asemaan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Kysymys on kymmenen kertaa vakavammista asioista.

Palkansaajien työtaisteluoikeuksiin puuttuminen ja pyrkimykset heikentää työehtoja kielivät Rinteen mukaan historiattomuudesta.

– Maata johtaa sellainen joukko, jolla ei ole minkäänlaista ymmärrystä siitä, miten hyvinvointivaltio ja sen keskeisenä elementtinä pohjoismainen malli työmarkkinoilla on toiminut ja toimii. Sillä on saatu paljon kasvua ja hyvinvointia aikaiseksi.

– Tässä pyritään muuttamaan koko paradigmaa työmarkkinoilla, siirtämään selkeästi työnantajalle saneluvaltaa palkansaajan oikeuksien kustannuksella, Rinne sanoo Demokraatille.

Näetkö, että uhkana voisi olla jopa yleislakko?

– Kuuntelin joku päivä sitten isoimpien liittojen puheenjohtajien kommentteja. Minulla on sellainen käsitys, että kaikki tarpeellinen tehdään, että muutokset työtaisteluoikeuksiin tai heikennykset palkansaajien asemaan eivät pääse toteutumaan. On ihan ennenkuulumatonta, että yksittäiselle työntekijälle yritetään siirtää vastuuta laillisesta tai laittomasta työtaistelusta.

Rinne kertoo seuranneensa tarkkaan perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran ja puolueen kansanedustajaehdokkaiden kommentteja kevään vaalikeskusteluissa.

– Tässäkin yhteydessä voi sanoa, että naamiot on kasvoilta poistettu. Kyllähän tämä on kylmäävää kyytiä mitä valtiovarainministeri puhui omassa budjettipuheenvuorossaan. Täytyy sanoa, että järkyttävää puhetta. Uskon, että näin on myös perussuomalaisia äänestäneiden ihmisten osalta.

HALLITUS antoi tällä viikolla rasimitiedonantonsa, jota eduskunta käsittelee tulevalla viikolla.

Rinne painottaa, ettei rasismi kuulu missään muodossa suomalaiseen yhteiskuntaan.

”Siellä kuolataan työelämäheikennysten perään nyt niin kovasti, että mikään ei merkitse mitään.”

Hän toteaa, ettei hänelle ollut millään lailla yllätys, mitä tapahtui hallituksen muodostamisen jälkeen. Rinne viittaa rasismikohun aiheuttaneisiin perussuomalaisten ministerien vanhoihin kirjoituksiin ja antaa ymmärtää olleensa tietoinen siitä, millaista puhetta puolueessa on harrastettu.

Rinne arvioi, että tästä syystä myös SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on katsonut perussuomalaisten olevan rasistinen puolue.

Sinänsä Rinne sanoo pitävänsä hyvänä, että rasismitiedonannolla on saatu hallitukselta jotain viitteitä siitä, mihin suuntaan on kuljettava.

– Mutta ei se poista sitä, että ihmisten henkilökohtaisessa ajattelussa täytyy ihan aidosti tapahtua muutos, jotta rasismi poistuisi suomalaisesta yhteiskunnasta.

Rinteen mukaan on tärkeää, että jokainen valtiollisissa instituutiossa työskentelevä ymmärtää oman vastuunsa rasismin torjunnassa ja ehkäisemisessä.

Rasismikeskusteluun liittyen Rinne katsoo kokoomuksen olevan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Yrittäjien asialla ilman, että mikään muu heihin vaikuttaa.

– Siellä kuolataan työelämäheikennysten perään nyt niin kovasti, että mikään ei merkitse mitään.

EK:N Rinne sanoo inhonneen aikoinaan hänen muodostamaansa hallitusta.

– Sille oli tosi myrkkyä se, että sosialidemokraatit tuli pääministeripuolueeksi ja voitti vaalit.

Rinne kuvaa, miten kokoomus EK:nkin tuella voitti vaalit.

– Uskon, että he haluavat käyttää täysimääräisesti hyväkseen ilman minkäännäköistä neuvottelujen kautta syntyvää ratkaisua työmarkkinoiden sekoittamisen. Minusta se on vaarallista politiikkaa. Siinä ei ymmärretä, miten tosi tärkeätä on, että sopimisen ja toisten arvostamisen kulttuuri saadaan säilytettyä suomalaisessa yhteiskunnassa.

RKP on ollut hallituksen ympärillä pyörivän rasismikeskustelun vuoksi vaikeassa raossa. Demokraatti kysyi Rinteeltä, miltä RKP:n selkäranka on näyttänyt viime aikoina.

Rinne luonnehtii, että RKP:lle tietyt yksittäiset asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Hän viitannee esimerkiksi ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseen.

– Täytyy sanoa, että en olisi uskonut tätä päivää näkeväni.