Apinarokkotapaus Thaimaassa – potilas on eurooppalainen, joka tuli maahan Afrikasta

Thaimaassa on vahvistettu tiettävästi Aasian ensimmäinen uuden muunnoksen apinarokkotapaus, maan tartuntatautiviranomainen kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaisten mukaan viruskanta vahvistettiin laboratoriokokeella. Potilas on eurooppalainen, joka matkusti Thaimaahan Afrikan maasta.

Potilaan kanssa kontaktissa olleita yli 40:tä ihmistä seurataan, ja toistaiseksi heillä ei ole ollut oireita, viranomaiset kertovat. Kaikkien riskimaista Thaimaahan saapuvien on ilmoittauduttava ja käytävä testeissä saapuessaan.

Ruotsissa vahvistettiin viime viikon torstaina ensimmäinen uuden variantin apinarokkotapaus, joka on diagnosoitu Afrikan mantereen ulkopuolella. Sairastunut henkilö oli oleskellut Afrikassa, ja hän hakeutui hoitoon Tukholmassa.

Afrikassa nyt leviävän apinarokon uuden variantin uskotaan olevan tarttuvampi ja tappavampi kuin aiempi muunnos, joka alkoi levitä toissa vuonna.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon vuoksi maailmanlaajuisen terveyshätätilan. WHO on myös kehottanut lääkevalmistajia lisäämään rokotteiden tuotantoa.