Apteekkariliitto: Myös itsehoitolääkkeiden kauppamyynti voi aiheuttaa terveysongelmia – ”Iäkkäät ja useita lääkkeitä käyttävät riskiryhmä”

Apteekkariliiton tuore raportti osoittaa, että myös kauppojen myyntiin laajentuvat “vaarattomat” itsehoitolääkkeet aiheuttavat käyttäjille ongelmia. Liiton mukaan apteekeissa nähdään päivittäin, että itsehoitolääkkeiden käytön kanssa on vaikeuksia. Demokraatti Demokraatti

Kannanoton mukaan suomalaiset apteekit tekevät joka kuukausi noin tuhat HaiPro-ilmoitusta lääkehoidon vaaratapahtumista. Neljältä vuodelta kerätty aineisto osoittaa, että riskittömiä itsehoitolääkkeitä ei ole.

– Turvallisinakin pidetyt valmisteet voivat aiheuttaa käyttäjille ongelmia, muistuttaa Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori, kliinisen lääkehoidon asiantuntija Henna Kyllönen sanoo tiedotteessa.

Kyllönen on koonnut uusimpaan Valo-raporttiin tietoa apteekkien tekemistä itsehoidon HaiPro-ilmoituksista neljän vuoden ajalta. Aineistossa on lähes 1 200 itsehoitoon liittyvää ilmoitusta lääkehoidon vaaratapahtumista.

KANNANOTOSSA sanotaan, että apteekit ovat tehneet ilmoituksia myös sellaisista vaarattomina pidetyistä itsehoitolääkkeistä, joita Petteri Orpon (kok.) hallitus on laajentamassa päivittäistavarakauppojen valikoimiin.

– Raportti tekee näkyväksi piileviä riskejä, joita uudistukseen liittyy. Ihmisille ollaan siirtämässä paljon vastuuta omasta lääkehoidostaan, mutta kaikilla ei ole siihen taitoa, Kyllönen kommentoi.

Kyllönen on erityisen huolissaan iäkkäistä ja useita reseptilääkkeitä käyttävistä ihmisistä, jotka jäävät ilman farmaseuttista neuvontaa, jos ostavat itsehoitolääkkeitä ruokakaupoista.

APTEEKEISSA nähdään päivittäin, että ihmisillä on vaikeuksia itsehoitolääkkeiden käytössä. Kyllösen mukaan tämä näkyy selvästi myös Valo-raportissa.

– Yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa ei tunnisteta, itsehoitolääkkeitä käytetään liian suuria määriä tai liian pitkään. Lisäksi vääränlainen itsehoito voi viivästyttää oikean hoidon aloittamista, hän listaa.

Valo-raportin mukaan eniten ongelmia aiheuttavat itsehoidossa myytävät tulehduskipulääkkeet. Ne ovat erityisen riskialttiita sydänsairaille, astmaatikoille ja verenohennuslääkkeitä käyttäville.

Hallitus ei tällä hetkellä ehdota tulehduskipulääkkeiden myymistä ruokakaupoissa, mutta kauppojen lääkevalikoimaan olisi tulossa esimerkiksi närästyksen ja ummetuksen hoitoon käytettäviä itsehoitolääkkeitä sekä magnesiumvalmisteita.

RAPORTISTA käy ilmi, että apteekit ovat tehneet HaiPro-ilmoituksia tapauksista, joissa tavanomaiset närästyslääkkeet ovat häirinneet kilpirauhaslääkkeiden tehoa, ja ummetuslääkkeitä on käytetty tarpeettoman pitkään. Magnesiumia ja kalsiumia sisältävät valmisteet puolestaan ovat haitanneet muiden lääkkeiden imeytymistä.

Kyllösen mukaan itsehoitolääkkeellä voidaan myös peittää oireen juurisyy, jolloin oireet voivat pahentua ja kroonistua.

Itsehoitolääkkeiden myynnin laajentaminen voi lisätä lääkkeiden tarpeetonta käyttöä

Itsehoitolääkkeiden myynnin laajentaminen päivittäistavarakauppoihin voi Kyllösen mukaan aiheuttaa lääkkeiden tarpeetonta käyttöä ja kustannusten kasvua julkisessa terveydenhuollossa.

– Jos ihmiset eivät käytä lääkkeitä oikein ja heidän oireensa pahenevat, he hakeutuvat vaivojensa kanssa suoraan terveydenhuoltoon. Se, että apteekin neuvonta jää ikään kuin välistä, lisää kustannuksia yhteiskunnan näkökulmasta, hän arvioi.

APTEEKIT ovat kannanoton mukaan raportoineet vuodesta 2021 lähtien yli 45 000 lääkehoidon vaaratapahtumaa ja läheltä piti -tilannetta.

HaiPro-järjestelmä kattaa 97 prosenttia Suomen apteekeista. Kannanotossa huomautetaan, että Valo-raporttiin päätyneet ilmoitukset ovat vain pieni osa kaikista apteekeissa havaituista vaaratapahtumista.

Valo (Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma) on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa tutkittuun tietoon perustuen.